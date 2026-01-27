Service
Ambrosia T AB / Servitörsjobb / Göteborg Visa alla servitörsjobb i Göteborg
2026-01-27
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ambrosia T AB i Göteborg
Hejsan!
Vi söker en person på deltid eller heltid som kan ta hand om kassan och massa trevliga kunder på plats. Det finns möjlighet att utveckla och lära nya saker och jobba i en drivande team som redan finns på plats. Du ska kunna lösa problemet och hitta lösningar på egen hand. Du kommer driva en lag vidare med din egen fokus utan att tappa tempot på plats. Du ska kunna hålla många bollar i luften samtidigt och placera dem på rätt plats och i rätt tid.
Om du tycker att du är rätt person som gillar nya utmaningar och lära nya saker, då tveka inte att skicka din cv!
hör av dig
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: respectforlife@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ambrosia T AB
(org.nr 559373-0145) Jobbnummer
9706013