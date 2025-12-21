Service

Terra&Zen AB / Servitörsjobb / Halmstad
2025-12-21


Servitris / Servitör sökes
Vi söker nu en servitris/servitör till vår restaurang. Är du serviceinriktad, stresstålig och trivs med att arbeta i ett högt tempo? Då kan detta vara jobbet för dig.

2025-12-21

Dina arbetsuppgifter
Ta emot och servera gäster på ett professionellt och trevligt sätt

Ta beställningar och servera mat och dryck

Säkerställa god ordning och renlighet i restaurangen

Bidra till en positiv stämning för både gäster och kollegor

Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet av arbete som servitris/servitör

Är serviceinriktad, social och har ett positivt bemötande

Är stresstålig och van vid ett högt tempo

Är ansvarsfull, noggrann och punktlig

Har god samarbetsförmåga men kan även arbeta självständigt

Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Relevant erfarenhet från restaurangbranschen

Restaurangen är öppen fredag- söndag

Efter mars utökas öppettiderna, vilket kan innebära fler arbetspass

Arbete i ett sammansvetsat team och en trivsam arbetsmiljö

Möjlighet till heltid eller deltid enligt överenskommelse

Varierande arbetstider, inklusive kvällar och helger

Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan!

Sista dag att ansöka är 2026-03-29
E-post: jobb@terrazen.se

Arbetsgivarens referens för detta jobb är "servitör / servitris".

Terra&Zen AB (org.nr 559129-0746)
Kungsvägen 35c (visa karta)
302 70  HALMSTAD

Terrazen

9658424

