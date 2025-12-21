Service
2025-12-21
Servitris / Servitör sökes
Vi söker nu en servitris/servitör till vår restaurang. Är du serviceinriktad, stresstålig och trivs med att arbeta i ett högt tempo? Då kan detta vara jobbet för dig.Publiceringsdatum2025-12-21Dina arbetsuppgifter
Ta emot och servera gäster på ett professionellt och trevligt sätt
Ta beställningar och servera mat och dryck
Säkerställa god ordning och renlighet i restaurangen
Bidra till en positiv stämning för både gäster och kollegor
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet av arbete som servitris/servitör
Är serviceinriktad, social och har ett positivt bemötande
Är stresstålig och van vid ett högt tempo
Är ansvarsfull, noggrann och punktlig
Har god samarbetsförmåga men kan även arbeta självständigtKvalifikationer
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Relevant erfarenhet från restaurangbranschen
Arbetstider
Restaurangen är öppen fredag- söndag
Efter mars utökas öppettiderna, vilket kan innebära fler arbetspass
Vi erbjuder
Arbete i ett sammansvetsat team och en trivsam arbetsmiljö
Möjlighet till heltid eller deltid enligt överenskommelse
Varierande arbetstider, inklusive kvällar och helger
Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
E-post: jobb@terrazen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "servitör / servitris".
(org.nr 559129-0746)
Kungsvägen 35c (visa karta
)
302 70 HALMSTAD Arbetsplats
Terrazen Jobbnummer
9658424