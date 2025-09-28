Serveringspersonal till Sushiyaki SKÖVDE

Sushiyaki AB / Restaurangbiträdesjobb / Skövde
2025-09-28


Vi söker en serviceinriktad, stresstålig och positiv lagspelare som självklart gillar kundkontakt. Det krävs stor initiativförmåga och flexibilitet för att trivas i rollen. Meriterat är om du tidigare arbetat med service men vi lägger störst vikt på dina personliga egenskaper. Positionen som är öppen nu är personal om 30-40 timmar i veckan.
Möjlighet till heltid finns.
Skicka ditt CV med bild & personligt brev till: rekrytering@sushiyaki.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
E-post: rekrytering@sushiyaki.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Serveringspersonal SKÖVDE".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Sushiyaki AB (org.nr 559025-3281)
Långgatan 18 (visa karta)
541 30  SKÖVDE

Arbetsplats
Sushiyaki Noodle

Jobbnummer
9529873

