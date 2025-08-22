Serveringspersonal till Orient Palace

Skövde Matcenter AB / Restaurangbiträdesjobb / Skövde
2025-08-22


Vi söker dig som:
• Har yrkeserfarenhet inom servering samt vana vid kassahantering.
• Känner dig trygg i din arbetsroll och har aktiv kundkontakt.
• Trivs att arbeta i högt tempo och är stresstålig, men har även lätt att samarbeta.
• Välkomnar gäster med ett glatt leende och med stolthet ger gästerna den bästa servicen som överträffar deras förväntan.
• Har goda kunskaper i svenska.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
E-post: rekrytering@orientpalace.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Skövde Matcenter AB (org.nr 556534-1202)
Kyrkogatan 20 (visa karta)
541 30  SKÖVDE

Arbetsplats
Restaurang Orient Palace

Jobbnummer
9471312

