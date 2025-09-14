Serveringspersonal sökes till Hasselbaren
Kitchen Pro OX AB / Servitörsjobb / Oxelösund
2025-09-14
, Nyköping
, Trosa
, Gnesta
, Söderköping
eller i hela Sverige
Vi på Hasselbaren söker nu erfaren och serviceinriktad serveringspersonal som vill bli en del av vårt team.Publiceringsdatum2025-09-14Kvalifikationer
Minst 20 år gammal
Minst 1 års erfarenhet av servering
Svenska språket - flytande i tal och skrift
Vana vid att servera alkohol och ge gästerna ett professionellt bemötande
Noggrann, stresstålig och ansvarstagandeDina arbetsuppgifter
Servera mat och dryck med hög servicekänsla
Ta beställningar, ansvara för kassan och hantera betalningar
Servera alkohol enligt gällande regler
Säkerställa en positiv upplevelse för gästerna
Samarbeta nära med kök och bar
Vi erbjuder:
En trevlig arbetsmiljö och härliga kollegor
Varierande arbetsuppgifter i en populär restaurangmiljö
Möjlighet att växa och utvecklas inom branschen
Ansökan:
Skicka ditt CV eller en kort presentation till hasselbaren@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14
E-post: hasselbaren@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kitchen Pro OX AB
(org.nr 559534-8417)
Folkegatan 23 (visa karta
)
613 30 OXELÖSUND Arbetsplats
Hasselbaren Jobbnummer
9507557