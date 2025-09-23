Serveringspersonal sökes till Hasselbaren

Kitchen Pro OX AB / Servitörsjobb / Oxelösund
2025-09-23


Vi på Hasselbaren söker nu erfaren och serviceinriktad serveringspersonal som vill bli en del av vårt team.

Publiceringsdatum
2025-09-23

Kvalifikationer
Minst 1 års erfarenhet av servering
Svenska språket - flytande i tal och skrift
Vana vid att servera alkohol och ge gästerna ett professionellt bemötande
Noggrann, stresstålig och ansvarstagande

Dina arbetsuppgifter
Servera mat och dryck med hög servicekänsla
Ta beställningar, ansvara för kassan och hantera betalningar
Servera alkohol enligt gällande regler
Säkerställa en positiv upplevelse för gästerna
Samarbeta nära med kök och bar

Vi erbjuder:
Heltidsanställning.
En trevlig arbetsmiljö och härliga kollegor
Varierande arbetsuppgifter i en populär restaurangmiljö
Möjlighet att växa och utvecklas inom branschen

Ansökan:
Skicka ditt CV eller en kort presentation till Jobb@hasselbaren.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
E-post: Jobb@hasselbaren.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kitchen Pro OX AB (org.nr 559534-8417)
Folkegatan 23 (visa karta)
613 30  OXELÖSUND

Arbetsplats
Hasselbaren

Jobbnummer
9523191

