Serveringspersonal med ansvar
Enarxeis AB / Servitörsjobb / Borås
2025-09-24
Brinner du för service och gillar att ha många bollar i luften samtidigt. Då är du kanske den vi söker. Vi letar nu efter en person med erfarenhet som är fyllda 20år då serveringsansvar kommer ingå i tjänsten.
Hos oss händer det mycket hela tiden alla timmar på dygnet. Vi har karaoke, nattklubb, frukost, quiz och mycket mer. Gillar du variation så är detta helt klart jobbet för dig.
Viktigt för oss är att du har nära till skratt och en positiv inställning till förändring. Vi försöker alltid utvecklas och bli bättre på det vi gör och därmed behöver vi någon som är flexibel och lösningsorienterad.
Låter detta som dig? Skicka gärna ditt CV till oss och berätta lite mer om vem du är och varför du vill jobba hos oss.
Passen är förlagda vardagskvällar och helger.
75% med möjlighet för mer timmar.
Vi har kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: info@brasseriet.com
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556674-5625)
Allégatan 21
)
503 32 BORÅS
Brasseriet Jobbnummer
9525455