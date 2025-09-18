Serveringspersonal Bosön
Stockholm Meeting Selection AB / Servitörsjobb / Lidingö Visa alla servitörsjobb i Lidingö
2025-09-18
, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholm Meeting Selection AB i Lidingö
, Stockholm
, Täby
, Upplands-Bro
, Ekerö
eller i hela Sverige
Bosön - en unik mötesplats
Om du har en passion för service och har idrott och träning som stora intressen så är Bosön rätt arbetsplats för dig. Här utvecklas svensk idrott, näringsliv och privatpersoner sida vid sida genom utbildningar, tester, träning och möten i en unik och dynamisk miljö.
Bosön ligger på Lidingö och är Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum. En mötesplats för prestation och kvalitet för träning, utbildning och konferens. Här finns hotellrum, möteslokaler, restauranger, idrottshallar och mycket mera.
Bosön är en del av Stockholm Meeting Selection, en familj av 11 unika hotell, konferens- och mötesplatser som alla på ett eller annat sätt erbjuder det vi brukar kalla för livets goda. Läs mer på www.meetingselection.se.
Vi stärker upp vårt team och söker nu serveringspersonal
Som en del av Bosöns hotell- och konferensteam har du ett varierat arbete i en unik idrottsmiljö där ingen dag är den andra lik. Våra gäster är allt från ungdomar på träningsläger eller deltagare på olika utbildningar till företagsgäster på konferenser eller privatpersoner.
Du arbetar i ett litet team av restaurangpersonal i tätt samarbete med reception- och konferenspersonal, kök och bokning för att ge varje gäst bästa möjliga service och upplevelse.
Bosöns restauranger
Vi har två restauranger på Bosön. Olympiarestaurangen där vi serverar frukost-, lunch- och middagsbuffé sju dagar i veckan. Mästarvillan där vi har bokade sällskap bankett där vi serverar fikor, lunch och middagar samt bar.Publiceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
I Mästarvillan dukar och serverar du våra gäster samt med barservering. I Olympiarestaurangen består uppgifterna bland annat av att duka fram, fylla på och duka av bufféer. Framförallt ger du bästa möjliga service till våra gäster med en värme och engagemang som gör att de både vill komma tillbaka men även rekommendera oss till sina vänner och bekanta.
Vi har en stor och unik variation och mix av gäster så tempot varierar liksom arbetsuppgifter och arbetstider.
Dina egenskaper
Vi söker dig som har några års erfarenhet av servering och grundkunskaper inom barservering, gärna i hotellmiljö
Vidare ser vi att du;
• är positiv, engagerad och omtänksam
• är ansvarstagande och organiserad
• har mycket energi och tycker om ett växlande tempo
• behärskar svenska i tal och skrift
• har fyllt 20 år
Har du dessutom ett sportintresse kommer du att trivas som fisken i vattnet!
Våra ledord
• Stolthet - Vi är stolta över det vi gör och tar ansvar för vårt arbete
• Omtanke - Vi ställer upp för varandra och ger varandra beröm.
• Kreativitet - Vi har högt i tak och uppmuntrar nya idéer. Vi vågar testa.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder dig chansen att bli en del av vårt härliga team i en stimulerande, unik och omväxlande arbetsmiljö.
Vi är en liten familjär organisation med en verksamhet som ger dig stora möjligheter. Här får du vara med och utveckla produkten Bosön i ett företag som vill erbjuda våra gäster upplevelser som är allt annat än standard. Vi är stolta över våra unika mötesplatser. Vi bryr oss om våra medarbetare och vi tror att det mesta går att lösa om man vill.
Som tillsvidareanställd har man en rad förmåner som fri entré i gym, friskvårdsbidrag, rabatterade hotell- och restaurangvistelser inom Stockholm meeting selection m.m.
Tjänsten gäller 80-100%. Varierande arbetstider både dagar, kvällar samt helger. Tillträde tidigast i oktober eller efter överenskommelse.
Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan!
Urval och kallelser till intervjuer påbörjas omgående, så ansökan med fördel omgående!
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att välkomna dig till vår familj! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholm Meeting Selection AB
(org.nr 556817-9799) Jobbnummer
9514814