Serveringspersonal/Barista
Spazio Centralen AB / Servitörsjobb / Malmö Visa alla servitörsjobb i Malmö
2025-08-17
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Spazio Centralen AB i Malmö
Spazio Hyllie behöver förstärka teamet.
Vi söker 2 st servitörer/servitriser till vårt team!Publiceringsdatum2025-08-17Om tjänsten
Vi letar efter dig som brinner för service och vill arbeta i en trevlig och fartfylld miljö.
Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera:
Servering av mat och dryck
Hantering av espressomaskin (kaffedrycker av hög kvalitet)
Förberedelser inför öppning
Säkerställa en trevlig upplevelse för våra gäster
Vi söker dig som:
Har minst 2 års erfarenhet från café eller restaurang
Kan hantera espressomaskin
Är flexibel och kan jobba tidiga morgnar
Är serviceinriktad, positiv och stresstålig
Behärskar svenska och gärna engelska
Vi erbjuder:
Heltidsanställning med goda möjligheter till fast.
Ett härligt arbetslag
Möjlighet att växa i rollen
Plats: Spazio Hyllie
Start: Omgående / enligt överenskommelse
Skicka din ansökan med CV och kort presentation till: hej@spazio.nu
Gärna en foto på dig på cv om det går bra.
Du får gärna komma förbi oss också och säga hej och lämna ditt CV. Sök Alex och lämna CV:et.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
E-post: hej@spazio.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Spazio Centralen AB
(org.nr 559023-0586), http://spazio.nu Arbetsplats
Spazio i Hyllie Kontakt
Homayon Khaksar homayon.khaksar@gmail.com 0760804436 Jobbnummer
9461646