Serveringspersonal/Barista

Spazio Centralen AB / Servitörsjobb / Malmö
2025-08-17


Visa alla servitörsjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Spazio Centralen AB i Malmö

Spazio Hyllie behöver förstärka teamet.
Vi söker 2 st servitörer/servitriser till vårt team!

Publiceringsdatum
2025-08-17

Om tjänsten
Vi letar efter dig som brinner för service och vill arbeta i en trevlig och fartfylld miljö.
Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera:
Servering av mat och dryck
Hantering av espressomaskin (kaffedrycker av hög kvalitet)
Förberedelser inför öppning
Säkerställa en trevlig upplevelse för våra gäster

Vi söker dig som:
Har minst 2 års erfarenhet från café eller restaurang
Kan hantera espressomaskin
Är flexibel och kan jobba tidiga morgnar
Är serviceinriktad, positiv och stresstålig
Behärskar svenska och gärna engelska

Vi erbjuder:
Heltidsanställning med goda möjligheter till fast.
Ett härligt arbetslag
Möjlighet att växa i rollen

Plats: Spazio Hyllie
Start: Omgående / enligt överenskommelse
Skicka din ansökan med CV och kort presentation till: hej@spazio.nu
Gärna en foto på dig på cv om det går bra.
Du får gärna komma förbi oss också och säga hej och lämna ditt CV. Sök Alex och lämna CV:et.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
E-post: hej@spazio.nu

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Spazio Centralen AB (org.nr 559023-0586), http://spazio.nu

Arbetsplats
Spazio i Hyllie

Kontakt
Homayon Khaksar
homayon.khaksar@gmail.com
0760804436

Jobbnummer
9461646

Prenumerera på jobb från Spazio Centralen AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Spazio Centralen AB: