Serveringspersonal / Bar
Kinjo Sushi AB / Servitörsjobb / Lund
2025-12-13
2-4 års erfarenhet inom restaurang är ett krav.
Hej!
Vi på kinjo i Lund söker nu ett tillskott i serveringen, en person som älskar utmaningar och har ett bra kundbemötande samt är stresstålig.
Vi är en mindre asiatisk restaurang i Lund med en uteservering året runt som är väl uppskattad av en bred kundkrets.
Kvällstid har vi en bra volym nivå och en trevlig atmosfär för alla där man kan avnjuta något gott att dricka och mat från vår ala carte meny. Dags tid serverar vi mat från vår lunchmeny.
Yrket innefattar en deltidstjänst med goda möjligheter till heltidstjänst, lönen diskuteras utifrån erfarenhet.
Vid ansökan vänligen maila in ditt cv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
E-post: oscar@kinjo.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SERVERING". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kinjo Sushi AB
(org.nr 559032-0247)
mårtenstorget 7 a (visa karta
)
223 51 LUND Jobbnummer
