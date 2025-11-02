Serveringspersonal 70% till Ad Astra by Elite
Nu har vi inom Elite Hotels of Sweden öppnat vår senaste, ambitiösa hotellsatsning - Ad Astra by Elite vid vackra Snäckviken i Södertälje. Vårt förstklassiga, internationella destinationshotell med premiumapproach tar nu Rivieran till Sverige och arbetet med att skapa en autentisk upplevelse med influenser från Medelhavets pärlor så som Italien samt Sydfrankrike är i full gång. Konceptet som bygger på inspiration från Medelhavet och Rivieran rymmer både en spektakulär piazza med tillhörande orangeri, ett flertal restauranger, barer, biograf, aktiviteter och underhållning. Hotellet har även ett omfattande spa med inspiration från de antika romerska baden, med trädgård och tre pooler både inne och ute. Spa:et som ingår i koncernens egna spakoncept Vana Spa är det största hittills. Utöver detta erbjuder hotellet tolv konferenslokaler samt 161 rum och sviter i nio olika kategorier. Beläget på kajen invid Snäckviken i Astras före detta huvudkontor är Ad Astra by Elite en hyllning till Rivierans lyx, livsstil och matkultur. Namnet är latin och betyder "mot stjärnorna", vilket också symboliserar Elite Hotels of Swedens ambition med både hotellet och servicenivån.
Vi söker nu serveringspersonal, deltid, 70%, till våra olika restaurangenheter & festvåningslokaler.
Du ska gärna tidigare ha jobbat som servitör/servitris för att kunna söka denna tjänst. Vi ser dessutom även gärna att du kommer från en hotellbakgrund eller att du tidigare har jobbat i större organisationer med högt tempo och olika enheter och avdelningar. Du har kvalitetstänk samt är en stor organisatör med personlighet, integritet och en rejäl portion glimt i ögat.
Ditt fokus som serveringspersonal kommer att vara bemötande & servering av våra gäster, både hotell- & konferensgäster samt externa sådana, samt säkerställande av hygien och gästnöjdhet och givetvis även effektivitet under dina arbetspass.
Som person ser vi gärna att du är prestigelös, tydlig, ödmjuk och du är en lyhörd lagspelare. Du är flexibel i ditt sätt att arbeta, med förmågan att snabbt anpassa dig till nya situationer och utmaningar. Du kan hantera gäster med glimten i ögat även om tempot är högt samt att du är social och trevlig.
Det viktiga för oss är att du har ett brinnande intresse för värdskap, mat och dryck, att du är en teamplayer som intresserar sig för att få helheten att fungera och att du är införstådd med att tjänsten som servitör/servitris är en viktig ambassadörsroll i vilken du representerar hela Ad Astra by Elite.
All vår serveringspersonal är direktrapporterande till Ad Astra by Elites hovmästare samt kommer att arbeta mycket nära med alla kollegor på hela hotellet, i synnerhet inom Food & Beverage.
Samarbete mellan kök, matsal, bar och övriga avdelningar på hotellet är ett ledord och ett uttalat måste för att ge våra bar-, restaurang- & hotellgäster en minnesvärd och unik upplevelse.
Hos oss på Ad Astra by Elite får du en utvecklande och stimulerande arbetsmiljö tillsammans med dedikerade, passionerade och yrkeskunniga kollegor.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
