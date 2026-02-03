Serveringspersonal
2026-02-03
, Bromölla
, Karlshamn
, Olofström
, Kristianstad
, Vimmerby
Hälleviks Havsbad söker serveringspersonal inför sommarsäsongen 2026.
Varmt välkommen till Hälleviks vackraste restaurang och det äkta badhotellet med anor från 1917.
Vi är ett klassiskt sommarhotell med egen strand bara 150 meter från havet. Vi är ett aktivt hotell med boende för ca 150 gäster, sommarrestaurang , bar och strandservering med fullständiga rättigheter. Här finns 4 fina grustennisbanor, en padelbana, minigolf och andra utomhusaktiviteter som gör livet lite extra roligt under sommaren.
Vår styrka är vår mjukvara - alltså du som jobbar med oss och gör det lilla extra varje dag och i alla små detaljer. Du som bryr dig om med hjärtat och verkligen vet vad service betyder.
Vi ser gärna att du brinner för yrket och att du är van att röra dig i restaurangmiljö och behärskar både bordsservering, bufféer och frukostpass.
Du är van att hålla många bollar i luften och har du tid över går du kanske in i köket och bakar eller gör din egen favoritgranola.... Självklart går du runt i restaurangen och bjuder påtår på kaffet och gör gästerna glada.
Nåväl, finns du så vill vi gärna träffa dig.
Skicka in några trevliga rader, ett cv och referenser från tidigare arbetsplatser. Vi behandlar inte ansökningar som ej uppfyller sökkriterierna så läs noga vad vi vill att du ska skicka med.
Din bästa sommar ? Ja, vi hoppet det ! Varmt välkommen att söka. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
E-post: job@hallevikshavsbad.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Serveringspersonal". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Järnvägsmännens Semesterhemsförening Up
, http://www.hallevikshavsbad.com
Semestervägen 5 (visa karta
)
294 72 SÖLVESBORG Arbetsplats
Hälleviks Havsbad Jobbnummer
9721570