Serveringspersonal

Spis i Kiruna AB / Servitörsjobb / Kiruna
2026-01-14


Visa alla servitörsjobb i Kiruna, Gällivare, Jokkmokk, Pajala, Överkalix eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Spis i Kiruna AB i Kiruna

Spill saluhall & eatery är ett all day koncept med restaurang, delikatessbutik, café, bageri och cateringverksamhet. Utöver detta bemannar vi Hjalmar Lundbohmsgården, Bolagshotellet samt Ingenjörsvillan åt LKAB i Kiruna där vi ansvarar för deras konferenser, luncher, middagar och logi. Hjalmar Lundbohmsgården drivs som museum och café med möjlighet till luncher och middagar för slutna sällskap.
Vi har nu en heltidstjänst ledig i servisen. Arbetetstiden är främst kväll men med möjlighet till ett varierat schema om så önskas. Arbetet består av servering och bar.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
E-post: spill@spillmer.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Extrapersonal".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Spis i Kiruna AB (org.nr 556898-7076)
Lastvägen 54 (visa karta)
981 38  KIRUNA

Arbetsplats
Spill saluhall & eatery

Kontakt
Daniel Stålnacke
spill@spillmer.se

Jobbnummer
9682755

Prenumerera på jobb från Spis i Kiruna AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Spis i Kiruna AB: