Serveringspersonal

2026-01-14
Spill saluhall & eatery är ett all day koncept med restaurang, delikatessbutik, café, bageri och cateringverksamhet. Utöver detta bemannar vi Hjalmar Lundbohmsgården, Bolagshotellet samt Ingenjörsvillan åt LKAB i Kiruna där vi ansvarar för deras konferenser, luncher, middagar och logi. Hjalmar Lundbohmsgården drivs som museum och café med möjlighet till luncher och middagar för slutna sällskap.
Vi har nu en heltidstjänst ledig i servisen. Arbetetstiden är främst kväll men med möjlighet till ett varierat schema om så önskas. Arbetet består av servering och bar. Så ansöker du
