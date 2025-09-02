Serveringspersonal
2025-09-02
Green Hotel är en inspirerande mötesplats i hjärtat av Tällberg - med milsvid utsikt över Siljan. Just nu befinner vi oss i en spännande fas med stora satsningar framåt - där vårt poolområde byggs om till ett nytt, större spa. Vi vill därför förstärka vårt team i matsalen med nya kollegor som delar vår passion för service, omtanke och kvalitet.
Vi söker dig som:
Har ett genuint intresse för service och ser din roll som en viktig del av helheten.
Är flexibel, lösningsorienterad och kan prioritera klokt även när tempot är högt.
Är en lagspelare som samarbetar, tar ansvar och bidrar till arbetsglädje.
Arbetar strukturerat och följer rutiner för att skapa kvalitet och effektivitet.
Har öga för detaljer och förstår att små saker gör stor skillnad för gästen.
Är medveten om hållbarhet i vardagen och bidrar till ett mer resurseffektivt arbete.
Kan hantera stressiga situationer med lugn och stabilitet.
Hos oss får du:
En arbetsplats där tydlighet, ansvar och arbetsglädje är i fokus.
Möjlighet att växa, påverka och bidra - både till verksamheten och din egen utveckling.
Vi erbjuder:
Heltidstjänst, 100 % - dag/kväll/helg.
Lön enligt kollektivavtal.
Tillträde enligt överenskommelse (rekrytering sker löpande).
Välkommen att bli en del av Green Hotels framtidssatsning - där din insats gör skillnad, varje dag.
Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
E-post: cw@greenhotel.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Serveringspersonal". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Green Hotel AB
(org.nr 556102-5767)
Ovabacksgattu 17 (visa karta
)
793 70 TÄLLBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Caroline Westling cw@greenhotel.se Jobbnummer
9487496