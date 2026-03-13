Serveringsbiträde Måltidsservice i Karlskrona
2026-03-13
Publiceringsdatum2026-03-13Om företaget
Avdelningen Café Wämö och Kiosk i Karlskrona är en del av område service inom Region Blekinge och arbetar dagligen med att leverera stöd och servicetjänster till verksamheter inom Region Blekinge.
Hos oss är varje dag fylld av möten med människor och en möjlighet att göra skillnad.
Har du ett intresse för mat, service och att träffa nya människor? Då kan detta vara det perfekta jobbet för dig!
Om jobbet
Som serveringsbiträde hos oss får du ett varierande arbete där dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
- Fylla på montrar med sallader, kakor, godis och andra produkter.
- Packa upp och hantera beställningar från leverantörer (en del tunga lyft förekommer).
- Utföra leveranser inom sjukhusområdet.
- Bemanna kassan och redovisa försäljning.
- Genomföra egenkontroller och andra caférelaterade uppgifter.
Arbetstiden är förlagd till dagtid.
Vi erbjuder dig ett stimulerande och betydelsefullt arbete med många personliga möten och stort eget ansvar. Intervjuer samt introduktion kommer ske fortlöpande under våren, så tveka med att skicka in din ansökan redan idag!
Om dig
Vi söker dig som:
- Har fyllt 18 år vid anställningens start.
- Dokumenterad gymnasiekompetens.
- Är serviceinriktad och trivs med att möta människor.
- Har god samarbetsförmåga och kan anpassa dig efter olika situationer.
- Behärskar svenska flytande i tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av livsmedelsarbete, egenkontrollprogram, och service. Innehav av truckkort är även en fördel.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du är ansvarstagande.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Låter detta som ett jobb för dig?
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då intervjuer och introduktion sker löpande. Glöm inte att bifoga betyg/terminsbetyg från din gymnasie- eller yrkesutbildning.
Om regionservice
Region Blekinges organisation är indelad i sex ansvarsområden, ett av dem är regionservice. Här finns samlade resurser för regionfastigheter, fastighetsteknik, lokalvård, logistik, måltidsservice, centrallager och kundservice. Regionservice främsta uppdrag är äga, förvalta och utveckla Region Blekinges fastigheter och inhyrda lokaler. Området tillhandahåller och utvecklar också servicetjänster inom lokalvård, måltids-, material- och textilförsörjning.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/170". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081) Arbetsplats
Regionservice Kontakt
Håkan Östrot, Avdelningschef 0455734318 Jobbnummer
9797749