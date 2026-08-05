Serverings Personal

Food & Family AB / Servitörsjobb / Eslöv
2026-08-05


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Publiceringsdatum
2026-08-05

Om företaget
Linnea & Basilika är en restaurang med fokus på högkvalitativa matupplevelser i både Thaikök och AM Sushi. Vi söker nu dig som vill bli en del av vårt team och bidra till att gästerna får en förstklassig upplevelse.

Dina arbetsuppgifter
Ta emot gäster och ge personlig service
Servera mat och dryck enligt restaurangens standard
Samarbeta med kök och övrig personal för en smidig service
Bidra till trivsam atmosfär och en positiv gästupplevelse
Delta i förberedelser och avdukning vid behov

Kvalifikationer
Erfarenhet från restaurang eller café är meriterande
Serviceinriktad och vänlig
Flexibel och stresstålig
Teamplayer som gillar att samarbeta
Goda kunskaper i svenska, muntligt och skriftligt

Vi erbjuder
En rolig och inspirerande arbetsplats
Trivsam arbetsmiljö med härliga kollegor
Möjlighet att utvecklas inom restaurang och service
Trygga villkor enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: peter.tran@linneabasilika.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Food & Family AB (org.nr 559528-8514)
Fallskärmsgatan 5A (visa karta)
241 40  ESLÖV

Arbetsplats
Linnea & Basilika, AM Sushi

Kontakt
Peter Tran
peter.tran@linneabasilika.se
0763115213

Jobbnummer
10023509

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