Servispersonal sökes till Cosmopolitan på Avenyn - Bli en del av Göteborgs hetaste restaurangupplevelse!
Älskar du att ge fantastisk service och trivs i en livlig, energifylld miljö? Vill du arbeta på en av Göteborgs mest trendiga restauranger, där mat, musik och stämning skapar oförglömliga kvällar? Då är Cosmopolitan platsen för dig!
Vi söker serviceproffs som vill vara en del av vårt passionerade team och skapa magiska upplevelser för våra gäster - varje dag, varje kväll.
Vad vi erbjuder:
En inspirerande arbetsplats - Arbeta i en stilren och modern restaurang där varje detalj är genomtänkt för att skapa en unik atmosfär.
Utvecklingsmöjligheter - Oavsett om du är ny i branschen eller har lång erfarenhet, ger vi dig chansen att växa och utvecklas.
Ett sammansvetsat team - Bli en del av ett engagerat gäng som brinner för service och älskar att skapa oförglömliga kvällar.
Vi söker dig som:
Har passion för service - Du älskar att ge gäster en upplevelse utöver det vanliga.
Sprider positiv energi - Med din glädje och utstrålning får du alla att känna sig välkomna.
Är stresstålig och flexibel - Du trivs i ett högt tempo och hanterar flera uppgifter med ett leende på läpparna.Publiceringsdatum2026-04-26Arbetsuppgifter
Servera och ta hand om gäster med högsta möjliga service och uppmärksamhet.
Samarbeta med kök och bar för att säkerställa en smidig och fantastisk upplevelse.
Bidra till en inbjudande atmosfär där gästerna trivs och vill komma tillbaka.
Är det dig vi söker?
Skicka din ansökan till jobb@lepainfrancais.se
och bli en del av Cosmopolitan-familjen!
Plats: Avenyn, Göteborg
Arbetstider: Varierande - lunch, kvällar och helger.
Välkommen till Cosmopolitan - där vi skapar magi varje kväll!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-26
E-post: jobb@lepainfrancais.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servering Cosmopolitan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Le Pain Francais AB
(org.nr 556516-2681)
Engelbrektsgatan 32 (visa karta
)
411 36 GÖTEBORG Arbetsplats
Cosmopolitan Jobbnummer
9876194