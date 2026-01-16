Servering - Skyrup Golf & Hotell
2026-01-16
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Hässleholms Golfklubb i Hässleholm
Mitt i det skånska landskapet, omgivet av grönskande fairways, Finjasjön och rofylld natur, ligger Skyrup Golf & Hotell - en plats där golf, god mat och personligt värdskap möts. Under golfsäsongen fylls anläggningen av glada golfare, hotellgäster och konferenssällskap som alla söker en trevlig helhetsupplevelse.
Nu söker vi en servitör/servitris på 75% som vill vara med och skapa minnesvärda stunder för våra gäster.
Som servitör/servitris hos oss är du en viktig del av gästupplevelsen. Dina arbetsuppgifter består bland annat av:
• Servering av mat och dryck i restaurang och bar
• Att ge våra gäster ett varmt, personligt och professionellt bemötande
• Kassahantering
• Förberedelser och enklare städning i restaurangen
Arbetstiderna är varierande och förlagda till dag-, kvälls- och helgpass. Anställningen gäller under golfsäsongen, med möjlighet till förlängning över julborden.
Vi söker dig som
• Brinner för service och tycker om att möta människor
• Är flexibel, stresstålig och har lätt för att samarbeta
• Kan arbeta både självständigt och i team
• Har erfarenhet av restaurangarbete (meriterande men inget krav)
Vi erbjuder
• En arbetsplats i en lugn och vacker miljö
• Ett socialt och omväxlande arbete
• Ett engagerat team med god sammanhållningSå ansöker du
Skicka din ansökan till vår restaurangchef John Rosén med CV och ett kort personligt brev. Urval sker löpande. john@skyrupsgk.se
Välkommen till Skyrup Golf & Hotell - där service och upplevelser står i centrum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: john@skyrupsgk.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SERVERING". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AB Hässleholms Golfklubb
(org.nr 556772-4785)
Herrgårdsvägen 35 (visa karta
)
282 95 TYRINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hässleholms Golfklubb, AB Kontakt
Restaurangchef
John Rosén john@skyrupsgk.se 0709-554360 Jobbnummer
9687429