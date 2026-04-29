Seniora Systemutvecklare till Sundsvall
Centrala Studiestödsnämnden / Datajobb / Sundsvall
2026-04-29
Vad gör CSN?Vi har ett av världens mest generösa studiestöd. Tack vare denna möjlighet kan alla i Sverige studera, oavsett bakgrund. Hos oss kan du bidra med din kompetens och kunskap till samhällsnyttan och vårt viktiga uppdrag att göra studier möjligt.Vad erbjuder vi?Som medarbetare på CSN ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder dig flexibla arbetstider, möjlighet till distansarbete och generösa https://www.csn.se/om-csn/jobba-hos-oss/vad-erbjuder-vi.html.
CSN är i ständig utveckling och det är också alla vi som jobbar här. För att vi ska nå bästa resultat agerar och leder vi med tillit som förhållningssätt. Vi finns från Kiruna i norr till Lund i söder, med huvudkontor i Sundsvall. Vill du också bli en av oss och bidra till laget CSN? Drömmer du om en meningsfull roll? På IT-avdelningen pågår mycket spännande utvecklingsarbete, med flera stora reformer som kombinerar förnyelse av teknik, processer och kompetens.Inom vår systemutveckling använder vi för att nämna några - distribuerad mikrotjänstearkitektur, containerplattform, Java, JavaScript-ramverk, MQ och SpringBoot.Vi arbetar både med egenutvecklade- och standardsystem och just nu bygger vi bland annat ett helt nytt systemstöd för Omställningsstudiestödet.Utifrån verksamhetens behov planerar och styr du din egen vardag. Du arbetar i team där vi har hög tillit till varandras förmågor, lär av varandra och löser utmaningar tillsammans. Kompetensutveckling är viktigt för oss och https://www.csn.se/om-csn/jobba-hos-oss/karriarvagar/it-avdelningen.html
får du träffa några IT-kollegor som berättar om sin utvecklingsresa!
Nu söker vi flera seniora Systemutvecklare till kontoret i Sundsvall.Publiceringsdatum2026-04-29Dina arbetsuppgifter
Hos oss arbetar du i ett tvärfunktionellt team tillsammans med systemutvecklare, test- och kravspecialister, scrum master, arkitekt och produktägare. Vi lägger stor vikt vid samarbete, kunskapsutbyte och ett gemensamt ansvar för leveransen.
I rollen som systemutvecklare är du delaktig i hela livscykeln - från idé till förvaltning. Du arbetar med nyutveckling, förvaltning och vidareutveckling av våra system, samtidigt som du bidrar till att säkerställa stabila, säkra och långsiktigt hållbara lösningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Nyutveckla system och funktioner utifrån verksamhetbehov och tekniska specifikationer
Vidareutveckla och förbättra befintliga system för att möta nya behov, öka prestanda och förbättra användarupplevelsen
Förvalta system genom felsökning, uppdateringar och underhåll
Samarbeta med kravställare, produktägare och andra utvecklare för att ta fram hållbara lösningar
Medverka i design, arkitektur och tekniska vägval
Säkerställa kvalitet genom tester, kodgranskning och dokumentation
Rollen passar dig som vill kombinera operativt utvecklingsarbete med ett långsiktigt ansvar för systemens utveckling och kvalitet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:Högskole-, universitets- eller yrkesutbildning inom IT. Alternativt arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Flerårig aktuell erfarenhet av programmering med Java
Flerårig aktuell erfarenhet av utvecklingsarbetets alla faser
Vidare har du mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt har goda kunskaper i engelska
Det är meriterande om du har:
Flerårig aktuell erfarenhet av att arbeta med agilt arbetssätt (t.ex. Scrum)
Flerårig aktuell erfarenhet av ramverk som Java EE/SE/Spring Boot
Praktisk erfarenhet av microtjänster i container-teknik, exempelvis Kubernetes, Openshift
Erfarenhet från verktyg/tekniker såsom: Eclipse/VS Code/IntelliJ, SQL, JPA/Hibernate, Maven/Gradle, Jenkins
Erfarenhet av Automatiserade tester, Meddelandehantering, Batchhantering, Applikationsserver, Versionshantering
Erfarenhet av front-end utveckling som t.ex. Javascript, HTML, CSS, Angular/React/Vue
Erfarenhet av en ledande roll i ett utvecklingsteam som lead developer/mjukvaruarkitekt
Vi söker dig som är strukturerad och har förmågan att planera, organisera och prioritera ditt arbete effektivt, samtidigt som du håller deadlines och levererar med hög kvalitet. Du är initiativtagande och driver ditt arbete framåt för att nå uppsatta mål.
Du har en stark analytisk problemlösningsförmåga och trivs med att hantera komplexa frågor. Med din specialistkunskap inom området kan du bryta ner problem, hitta lösningar och fungera som ett stöd för andra.
Vidare är du flexibel och anpassar dig snabbt till förändrade förutsättningar, där du ser möjligheter snarare än hinder. Du har också en god samarbetsförmåga, är lyhörd i din kommunikation och bidrar till ett konstruktivt och positivt arbetsklimat.
Vi lägger mycket stor vikt vid din personliga lämplighet.
Sista ansökningsdag2026-05-15 Tillträde
Enligt överenskommelse Placeringsort
Sundsvall
AnställningsformTillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpasOmfattningHeltidReferensHR/2026:43 ÖvrigtHandlingar i anställningsärenden hos en myndighet är allmänna handlingar. Läs mer om https://www.csn.se/om-csn/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html.https://www.csn.se/om-csn/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html#svid10_296a526d193411eeab6682.https://www.csn.se/om-csn/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html#svid10_73b0abcf192b0c79332293.Vi
undanber oss alla erbjudanden om rekryterings- och annonshjälp.Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centrala Studiestödsnämnden
(org.nr 202100-1819)
852 33 SUNDSVALL Arbetsplats
CSN Kontakt
Veronika Tiger veronika.tiger@csn.se Jobbnummer
9882852