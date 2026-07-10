Senior Wiring & Harness Engineer - Electrical Design
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2026-07-10
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Plats: Göteborg
Omfattning: Heltid
Uppdragstyp: Konsultuppdrag
Om rollen
Vi söker en erfaren Senior Electrical Engineer med inriktning mot Wiring Harness & Electrical Design.
Som en del av ett tekniskt utvecklingsteam i Göteborg kommer du att arbeta med att utveckla och säkerställa tekniska lösningar för elsystem, kabeldragning och komponentinstallation i avancerade fordonsprojekt.
I rollen ansvarar du för att skapa och vidareutveckla designlösningar för kabelsystem och elektriska installationer. Du kommer att arbeta nära projektteam, systemingenjörer och andra utvecklingsfunktioner för att säkerställa att lösningarna uppfyller tekniska krav, installationsförutsättningar och produktmål.
Rollen passar dig som har ett starkt tekniskt intresse, är noggrann i ditt arbete och trivs med att ta ansvar för komplexa konstruktionsfrågor.Publiceringsdatum2026-07-10Dina arbetsuppgifter
Utveckla och designa lösningar för kabelstammar (wiring harness) och elektriska installationer.
Ansvara för komponentinstallation och kabeldragning i fordonsplattformar.
Skapa och vidareutveckla layoutlösningar i CATIA V5.
Arbeta med 2D-design av elsystem och kabeldragning.
Dokumentera och uppdatera tekniska lösningar i relevanta system.
Utreda befintliga lösningar och föreslå förbättringar för nya och befintliga produkter.
Samarbeta nära projektteam och tekniska specialister för att hitta optimala lösningar.
Delta i utvecklingsarbete där mindre justeringar och förbättringar behöver analyseras och implementeras.
Ta tekniskt ledarskap i olika aktiviteter och driva frågor framåt.Kvalifikationer
Civilingenjörs- eller masterexamen inom exempelvis elektroteknik, teknisk fysik eller motsvarande.
Flera års relevant erfarenhet inom elektrisk konstruktion, kabelsystem eller fordonsutveckling.
Mycket god erfarenhet av Saber för 2D wiring design är ett krav.
God erfarenhet av CATIA V5, särskilt inom:
Routing av kabelstammar
Elektriska installationer
Packaging av kablage och komponenter
Erfarenhet av liknande routingarbete för andra medier såsom:
Pneumatikrör
Bromsslangar
Andra fordonsinstallationer
Erfarenhet av fordonsindustrins utvecklingsprocesser är meriterande.
Erfarenhet av system som exempelvis KOLA är meriterande.
Mycket goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Noggrann och kvalitetsmedveten med stort öga för detaljer.
Analytisk och strukturerad i ditt arbetssätt.
Självgående och van att ta ansvar för tekniska leveranser.
En naturlig problemlösare som kan driva aktiviteter framåt.
Bekväm med att ta en ledande roll i tekniska diskussioner och projektaktiviteter.
En lagspelare som trivs med nära samarbete mellan olika teknikområden.
Meriterande erfarenhet
Erfarenhet från kommersiella fordon eller bussutveckling.
Erfarenhet av plattformsutveckling inom fordonsindustrin.
Erfarenhet av arbete med tekniska krav, installation och packaging.
Erfarenhet av större fordonsutvecklingsprojekt.
Arbetsplats: Göteborg
Start: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
E-post: work@integroconsulting.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Wiring & Harness Engineer". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Integro Consulting AB
(org.nr 559307-4866)
Herkulesgatan 1K, vån 2 (visa karta
)
417 03 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborg Jobbnummer
9999741