Senior verksjurist
Om arbetsplatsen, SVA
Farliga djursmittor kan få allvarliga konsekvenser, från lidande hos djur och människor till ekonomiska förluster och störningar i matförsörjningen. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet som genom diagnostik, forskning och rådgivning stärker Sveriges förmåga att bekämpa djursjukdomar som utgör hot mot kritiska samhällsfunktioner. Friska djur - trygga människor.
Tjänsten är placerad på avdelningen för styrning och förvaltningsstöd. Myndigheten har en stor uppdragsverksamhet med många avtal men är också beredskapsmyndighet och hantering av sekretess och säkerhetsskydd hör till vardagen. Som verksjurist på SVA arbetar du inom myndighetens alla områden, exempelvis ska SVA förnya våra speciella lokaler och ser därför gärna att du är kunnig i fastighetsjuridik. SVA behöver förstärkas inom juridiken och därför söker vi nu en senior kompetens.Publiceringsdatum2025-08-11Dina arbetsuppgifter
Arbetet som senior jurist på SVA kräver bred och djup juridisk kompetens och innebär att du i nära samarbete med andra jurister och experter handlägger frågor inom olika områden. SVA är en beredskapsmyndighet så uppgifterna är en del i att bygga upp totalförsvaret. I det ingår för oss en utveckling av våra faciliteter och våra lokaler. Vi deltar i många internationella sammanhang inom sjukdomsövervakning och forskning som ofta kräver samverkansöverenskommelser och avtal.
Andra centrala områden är förvaltningsrätt, offentlighets- och sekretess, dataskyddsförordningen, juridik inom civilt försvar, säkerhetsskyddslagstiftningen, samt den övriga lagstiftning som berör SVA:s ansvarsområden.
I rollen ingår bland annat att:
• tillhandahålla juridiskt stöd inom myndigheten inom områdena fastighetsrätt och allmänt juridiskt stöd.
• genomföra rättsutredningar
• delta och ge stöd i dataskyddsfrågor
• granska nationella och internationella avtal och överenskommelser
• genomföra sekretessprövningar
• aktivt hålla interna utbildningar
• hantera remisser och andra yttranden
• hantera överklagandeärenden
• ta fram och kvalitetssäkra olika typer av interna styrdokumentKvalifikationer
Vi söker dig som söker ett omväxlande juridiskt arbete och har:
• Jur.kand. examen eller juridisk högskoleexamen
• minst 8-10 års erfarenhet av avancerat juridiskt arbete på myndighet eller motsvarande
• god kännedom om offentlighets- och sekretesslagen (OSL)
• arbetat med rättslig rådgivning
• god kännedom om förvaltningsjuridiska frågor inklusive dataskyddsförordningen, GDPR
• förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska, både i tal och skrift
• svenskt medborgarskap
Meriterande
Du har arbetat med de juridiska frågorna kring:
• fastighetsrätt
• civilt försvar på en beredskapsmyndighet
• säkerhetsskyddslagen
• sekretessprövning i ärenden om utlämnande av allmän handling
• avtal
• forskningsfrågor
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, såsom att du är flexibel, noggrann och strukturerad. Anställningsvillkor
För att du ska kunna komma ifråga för anställningen krävs att du är svensk medborgare och en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen kommer att genomföras innan anställning. Stora krav ställs på att du är lämplig, lojal och pålitlig. Vi efterfrågar dokumenterade referenser.
Anställningen inleds med 6 månaders provanställning.Övrig information
Med diagnostik, forskning och expertkunskap bidrar SVA till en god djurhälsa och minskad smittspridning mellan djur och människor. Med coronapandemin färskt i minnet vet vi att djursjukdomar kan bli ett hot i samhället och slå hårt mot Sveriges matförsörjning, hälsa och ekonomi. Som beredskapsmyndighet ingår SVA i sektorn Livsmedelsförsörjning och dricksvatten.
SVA är en myndighet vilket innebär att alla meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar. Har du skyddad identitet ska du inte söka jobbet här på webben, kontakta oss istället.
Tester och arbetsprov kan förekomma i samband med rekryteringsprocessen.
Du som är svensk medborgare och tillsvidareanställd på SVA kommer bli krigsplacerad inom SVA.
Inför rekryteringsarbetet har SVA tagit en medveten aktiv ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
