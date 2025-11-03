Senior Uthyrare
Marks Bostads AB är ett av kommunen helägt allmännyttigt bostadsbolag. Vi äger och förvaltar cirka 3 800 lägenheter samt ca 200 mindre lokaler på 14 orter inom Marks kommun för uthyrning till privatpersoner och kommunal omsorg. Tillsammans är vi i nuläget 69 medarbetare som jobbar inom bolaget. De flesta arbetar ute i våra bostadsområden nära våra hyresgäster medan andra jobbar utifrån våra kontor som finns i Kinna och Örby. Hos oss finns en mängd av yrkeskategorier representerade men oavsett yrkesroll arbetar vi alla mot samma vision att tillsammans med våra hyresgäster och samarbetspartners skapa trygga och trivsamma bostäder för alla.
Senior uthyrare och kundservicemedarbetare till Marks Bostad Kundservicegruppen hos Marks Bostad består idag av fem engagerade medarbetare som varje dag arbetar med att skapa god kontakt med alla våra kunder på alla våra orter. Gruppen hanterar alla typer av frågor och inkomna serviceärenden med målet att ge bästa möjliga service till våra hyresgäster.
Inom kundservice arbetar vi med uthyrning av lägenheter, kundmottagning och dagliga kontakter med våra kunder via telefon, mejl, digitalt och i personliga möten. Vi hanterar även störningsärenden och vräkningsförebyggande arbete , i nära samverkan med socialtjänst och andra samhällsaktörer när det behövs.
Nu söker vi en ny medarbetare som vill bidra med sin erfarenhet, struktur och kompetens i vår fortsatta utveckling - och som samtidigt är en viktig del av vårt kundserviceteam.
Om tjänsten Som medarbetare i kundservicegruppen deltar du i uthyrningsprocessen - från första kontakt till inflyttning. Du arbetar nära dina kollegor i och utanför gruppen och bistår i det dagliga kundarbetet, vilket innebär att du deltar i telefon- och mejlhantering samt tar emot kunder i vår reception, svarar på in- och utflyttande hyresgästers alla tänkbara frågor
Du är en trygg och erfaren medarbetare som blir en viktig kugge i det dagliga servicearbetet och tillsammans skapar vi en ännu bättre kundupplevelse för våra hyresgäster.
Några av dina arbetsuppgifter Delta i och kunna ansvara för hela uthyrningsprocessen - från annonsering till kontraktsskrivning
Delta i kundservicearbetet med inkommande frågor, digitalt och via samtal och personliga kundmöten
Hantera nycklar för besökande entreprenörer och administrera vid månadens flyttdag
Arbeta vräkningsförebyggande och hantera störningsärenden i samverkan med berörda parter
Bidra till utveckling av digitala processer och system inom kundservice och uthyrning
Dina personliga egenskaper Du trivs med kundkontakt - via telefon, digitalt och personliga möten
Du tar ansvar för frågan tills den är löst eller överlämnad till rätt person
Du är strukturerad, flexibel och lyhörd i mötet med våra hyresgäst
Du har mod och integritet i din kommunikation och sätter alltid kundens bästa i fokus
Du arbetar självständigt men är också en possitiv lösningsorienterad lagspelare som gärna samarbetar
Du har initiativförmåga och en vilja att lära, dela kunskap och bidra till utveckling
Dina kvalifikationer Gymnasial utbildning - gärna med administrativ eller bygg/fastighetsinriktning
Eftergymnasial utbildning inom administration, fastighet eller liknande är meriterande
Flerårig erfarenhet av uthyrning eller kundservicearbete, gärna från bostads- eller fastighetsbranschen
God digital kompetens och intresse för digitala lösningar
Talar och skriver god svenska, samt behärskar engelska på muntlig nivå
Kunskaper i andra språk är meriterande
B-körkort krävs
Kunskap om fastighetsbranschen och hyreslagen är meriterande
Vi erbjuder Hos Marks Bostad får du arbeta i en utvecklingsorienterad organisation med stort samhällsengagemang. Vi erbjuder en arbetsplats med god gemenskap, där vi tillsammans skapar trygga och trivsamma boendemiljöer för våra kunder.
