Senior upphandlingskonsult
2026-01-20
Om uppdraget
Trafikkontoret har behov av konsultstöd och söker nu en senior upphandlingskonsult med erfarenhet av driftentreprenadupphandlingar. Uppdraget innebär att självständigt och med helhetsansvar genomföra alla delar av upphandlingsprocessen, från framtagande av upphandlingsdokument till upprättande av avtal.
Trafikkontorets uppdrag är att sköta om och utveckla Stockholms offentliga rum så att de är trygga, attraktiva, framkomliga och hållbara. Verksamheten omfattar planering, byggande och underhåll av stadens offentliga rum i syfte att skapa vistelse och rörelse samt ett hållbart, tillgängligt och säkert transportsystem. På så vis kan Stockholm fortsätta att vara en vacker, ren, levande och trygg stad att leva och vistas i.
Om rollenUppdraget innebär ett kvalificerat konsultuppdrag där du bidrar med specialistkompetens inom offentlig upphandling. Du arbetar nära Trafikkontorets organisation och ansvarar för att upphandlingsarbetet drivs strukturerat, rättssäkert och i linje med verksamhetens behov.
I rollen kommer du bland annat att:
Planera, organisera och driva upphandlingar utifrån verksamhetens behov
Ta fram strategiska underlag, tidplaner och arbetsmaterial inför upphandlingar
Utforma förfrågningsunderlag och övrig upphandlingsdokumentation
Säkerställa att upphandlingar genomförs i enlighet med gällande regelverk
Hantera frågor, prövning och utvärdering av inkomna anbud
Förbereda och dokumentera tilldelningsbeslut
Ge stöd i avtalsfrågor, inklusive tolkning och uppföljning
Delta i och leda arbetsmöten tillsammans med beställarens organisation
Samverka med andra konsulter och interna funktioner inom pågående uppdrag
Obligatoriska krav
Samtliga krav ska redovisas tydligt i CV, inklusive perioder, uppdrag, omfattning och ansvar.
Inneha relevant högskole- eller universitetsutbildning eller relevant YH-utbildning inom inköp/upphandling.
Ha goda kunskaper om Lagen om offentlig upphandling (LOU 2016:1145) samt dess tillämpning och gällande praxis.
Ha minst tre (3) års erfarenhet av framtagande, utformning samt utveckling av upphandlingsdokument avseende driftentreprenader enligt AFF- och ABFF-systemet.
Ha goda kunskaper och erfarenhet om hur arbetsrättsliga krav, miljökrav och övriga hållbarhetskrav ska ställas i upphandlingar.
Ha genomfört minst tre (3) annonserade driftentreprenadupphandlingar (ej direktupphandlingar) enligt LOU/LUF inom kompetensområdet, under de senaste tre (3) åren med användande av AFF- och ABFF-systemet.
Möjlighet att lämna tre (3) referensuppdrag som styrker relevant erfarenhet av driftentreprenadupphandlingar enligt LOU/LUF med anvä
