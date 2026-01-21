Senior upphandlare
Tierps kommun / Inköpar- och marknadsjobb / Tierp Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Tierp
2026-01-21
, Älvkarleby
, Östhammar
, Gävle
, Sandviken
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tierps kommun i Tierp
, Gävle
, Uppsala
eller i hela Sverige
Tierp är en kommun med en organisation i rätt storlek för dig som vill ha nära till chef, kollegor, politik och kunder. Här finns utrymme för både personlig utveckling och samverkan i organisationen.
Vår kommun erbjuder varierande boendemiljöer, havsnära natur, historia, kultur och god service. Tierp har Stockholm, Uppsala och Gävle inom pendlingsavstånd och erbjuder också möjlighet att arbeta delvis på distans.
Våra värderingar är viktiga och tillsammans arbetar vi för att förverkliga våra värdeord: respekt, ansvar, kundfokus, mod och framtidstro.
Vi är en liten enhet som består av tre upphandlare, en upphandlingsassistent, en kommunjurist och en en operativ chef inom upphandling och juridik på 50 %. Vi har ett tillitsbaserat, prestigelöst och serviceinriktat arbetssätt. På enheten hjälper vi varandra, bollar åsikter och vågar prova nya saker.
Vi servar hela kommunkoncernen med upphandlingar och juridiskt stöd.
Vi söker nu en erfaren upphandlare som kommer att ha fokus på entreprenad- och konsultupphandlingar, men i uppdraget ingår även att göra andra upphandlingar då vi arbetar brett och hjälps åt.Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
Du kommer att leda hela upphandlingsprocessen från inkomna behov, upphandlingsunderlag, annonsering och avtalsuppföljning.
Tjänsten kommer att ha fokus att arbeta mot de kommunala bolagen med entreprenadupphandlingar och konsultupphandlingar enligt AMA-strukturen. Många av upphandlingarna kommer att vara avrop i våra dynamiska inköpssystem. I rollen ingår även att göra andra upphandlingar inom hela kommunkoncernen och varierande kategorier.Kvalifikationer
En förutsättning för tjänsten är:
God kunskap om AMA-strukturen, och erfarenhet av att arbeta självständigt med entreprenadupphandlingar
Ett resultatinriktat arbetssätt
Intresse för att utveckla nya lösningar, t ex AI
Rak och öppen kommunikation både mellan kollegor, mot beställare och leverantörer Kvalifikationer
Relevant eftergymnasial utbildning såsom yrkeshögskola eller akademisk examen
Flerårig erfarenhet av att arbeta som upphandlare och att projektleda hela upphandlinsprocessen, från inkomna behov, upphandlingsunderlag, annonsering och avtalsuppföljning.
Erfarenhet av att upprätta och avropa i Dynamiska inköpssystem
Flerårig erfarenhet att upphandla entreprenader och konsulter enligt AMA-strukturen
ÖVRIGT
På Tierps kommun sätter vi våra medarbetares välmående i fokus och erbjuder därför ett friskvårdsbidrag på 3 000 kronor, möjligheten att löneväxla för extra semesterdagar, förmånscykel samt andra attraktiva förmåner. Vi strävar även efter att skapa en arbetsplats med rika utvecklingsmöjligheter.
Mångfald är viktigt för oss, och vi ser våra medarbetares olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter som en värdefull resurs som berikar vår kommun.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller bekräfta att du är undantagen från kravet. Anställning kan endast ske efter att vi har kontrollerat detta, i enlighet med utlänningsförordningen.
Vi ber dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit. Vänligen skicka inte ansökan via e-post eller i pappersformat. Om du har skyddad identitet, kontakta den rekryterande chefen direkt och skicka inte in din ansökan digitalt.
Vi avböjer vänligen men bestämt alla erbjudanden om hjälp med annonsering eller rekrytering. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300971". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tierps kommun
(org.nr 212000-0266) Kontakt
Chef juridik och upphandling
Jenny Ljungvall Cardoso jenny.ljungvallcardoso@tierp.se 0293218164 Jobbnummer
9695821