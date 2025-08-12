Senior upphandlare
2025-08-12
Har du stor erfarenhet av inköpsarbete och tycker det är roligt med upphandling? Då är du rätt person för oss!
Pensionsmyndighetens inköpsfunktion består av fyra upphandlare inom avdelningen för myndighetsstyrning och stöd samt tre IT-inköpare placerade på IT-avdelningen.
Vi söker nu en senior upphandlare som ersättare för en av våra erfarna upphandlare som går vidare mot nya utmaningar.
Om jobbet
Som upphandlare kommer du att ingå i Inköps-, fastighets- och arkivenheten. Inköpsfunktionen driver och genomför upphandlingar och avrop i nära samarbete med beställare och kravställare inom olika sakområden samt bistår i inköpsfrågor. Majoriteten av våra inköp avser tjänster.
Som upphandlare har du en viktig roll i att leda verksamheten igenom inköpsprocessen och leverera bra lösningar för myndigheten.
Du kommer att arbeta både strategiskt och operativt. Främst kommer du att genomföra upphandlingar och avrop av varierande omfattning och komplexitet enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) samt genomföra verksamhetsanalyser inför inköp. Verksamhetsanalyser görs i nära samarbete med andra funktioner såsom juridik, dataskydd och IT-säkerhet. Utöver det ger du verksamheten stöd i inköpsfrågor samt arbetar med leverantörssamverkan och avtalsuppföljning. Du är även delaktig i det löpande verksamhetsutvecklingsarbetet inom inköp.
Jag som kommer bli din chef heter Anna Drougge. Min enhet Inköps-, fastighets- och arkivenheten består förutom inköpsfunktionen även av arkiv, registratur samt lokalförvaltning och lokalutveckling. Trots väldigt olika arbetsuppgifter är det ett mycket sammansvetsat team.Publiceringsdatum2025-08-12Profil
Som person har du en mycket god kommunikativ förmåga och är skicklig på att ta till dig såväl muntlig som skriftlig information från olika personer i olika typer av kanaler och mötesformer. Du arbetar bra med komplexa frågor och med problemlösning. Genom att bjuda in till en öppen dialog säkerställer du att verksamhetens förutsättningar och behov fångas och omsätts till konkreta krav. Arbetet kräver en mycket god skriftlig förmåga och förmåga att kunna formulera sig målgruppsanpassat.
Du är initiativtagande, kvalitetsorienterad och strukturerad. Du trivs med att variera mellan enskilt arbete och arbete i grupp. Då du kommer att arbeta med myndighetens olika funktioner är det viktigt att du är samarbetsorienterad och kan bygga goda relationer. För oss är det viktigt att du har ett prestigelöst förhållningssätt som främjar samarbete, goda resultat och trivsel i gruppen.
Vi lägger särskilt stor vikt vid dina personliga egenskaper och lämplighet för tjänsten.
Vi söker dig som har:
- akademisk utbildning inom exempelvis juridik, ekonomi, statsvetenskap eller motsvarande, alternativt yrkeshögskoleutbildning inom upphandling/inköp,
- minst sju års erfarenhet av att genomföra egna konsult- och/eller tjänsteupphandlingar, av olika omfattning och komplexitet,
- erfarenhet av upphandlingar med IT- koppling,
- har goda kunskaper om LOU, samt
- kan uttrycka sig mycket väl på svenska, både skriftligt och muntligt
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet av upphandlingsverktyg (vi använder e-Avrop).
Vi erbjuder
Ett myndighetsuppdrag som är viktigt på riktigt! En arbetsplats där vi värnar om att våra medarbetare ska ha en god balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder flexibel arbetstid och möjlighet att jobba delvis hemifrån. Som statligt anställd har du även goda anställningsvillkor och ett förmånspaket med friskvård, lediga klämdagar samt goda semester- och pensionsvillkor. Vårt kontor i Stockholm ligger centralt i Hornstull nära tunnelbanan.
Du kan läsa mer om våra förmåner och hur det är att jobba hos oss här.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Anställningen kan komma att placeras i säkerhetsklass.
På grund av semester kommer vi kunna svara på frågor först från och med vecka 34.
Din ansökan
Vi jobbar kompetensbaserat i hela processen och är måna om en inkluderande, rättvis, objektiv och kandidatvänlig process. I stället för att be om personligt brev, vill vi att du svarar på några frågor samt i ansökan bifogar två upphandlingsunderlag du har ansvarat för (upphandling över tröskelvärdet).
Vi kan komma att använda oss av arbetspsykologiska tester.
Har du skyddade personuppgifter kontakta rekryterande chef som hjälper dig med din ansökan.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut cirka 415 miljarder kronor till 2,3 miljoner pensionärer, genomför cirka 911 000 fondbyten och skickar ut 8 miljoner orange kuvert. Vi har ca 25 miljoner digitala kundkontakter per år. Vi är cirka 1700 medarbetare på åtta orter, från Luleå i norr till Halmstad i söder.
Vi gör pensionen enklare.
