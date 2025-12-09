Senior Testare (Framtida Uppdrag)
Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren och analytisk Senior Testare som vill arbeta i en tekniskt avancerad och reglerad miljö inom finansiella tjänster. I denna roll kombinerar du manuella och automatiserade tester och bidrar aktivt i hela kvalitetskedjan - från kravtolkning och testplanering till genomförande, analys och förbättringsarbete. Du arbetar tätt ihop med utvecklingsteam, produktägare och verksamhetsspecialister för att säkerställa robusta, skalbara och affärskritiska lösningar.Publiceringsdatum2025-12-09Dina arbetsuppgifter
Ta fram testplaner, testfall och testdata baserat på krav och användningsflöden.
Genomföra funktionella tester, regressionstester och systemintegrationstester.
Utveckla och förbättra automatiserade testsviter för API-, UI- och regressionstester.
Bidra till att vidareutveckla testmetoder, kvalitetsrutiner och interna processer.
Samverka med verksamheten för att förstå affärslogik, risker och regulatoriska perspektiv.
Arbeta med API-testning och stödja teamets arbete inom CI/CD-miljöer.
Utföra databastester (SQL) och verifiera integrationer mellan olika system.
Dokumentera testresultat och avvikelser samt tydligt kommunicera insikter till team och stakeholders.
Främja ett proaktivt kvalitetsarbete genom "shift-left"-principer och kontinuerlig förbättring.Kvalifikationer
4-8 års erfarenhet av test inom system- eller mjukvaruutveckling.
Minst 2-3 års praktisk erfarenhet av testautomatisering.
Bakgrund från finanssektorn eller annan bransch med tydliga regulatoriska krav.
Erfarenhet av t.ex. Selenium, Cypress, Playwright, Postman eller RestAssured.
Grundläggande kunskaper i C#.
Erfarenhet av API-testning och arbete i CI/CD-pipelines, gärna med Azure DevOps eller liknande verktyg.
God förståelse för SQL och databastestning.
Kunskap om Git eller annat versionshanteringssystem.
Erfarenhet av agila arbetsmetoder.
Mycket god kommunikationsförmåga och trygghet i dialog med både tekniska och icke-tekniska roller.
Strukturerad, noggrann och van vid att arbeta självständigt såväl som i team.
Meriterande
Flerårig erfarenhet från bank, kreditgivning eller annan finansiell domän.
Kännedom om KYC, AML, PSD2 eller närliggande regelverk.
Erfarenhet av miljöer med höga krav på datakvalitet och spårbarhet.
Erfarenhet av att bidra till eller utforma teststrategier.
Start: Enligt överenskommelse
Längd: Enligt överenskommelse
Plats: Malmö/Lund
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
