Senior Testare
2026-03-04
Publiceringsdatum2026-03-04
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker två seniora testare till en myndighets IT-verksamhet inom systemutveckling. Du blir en del av team i en utvecklingsportfölj där nyutveckling, vidareutveckling och förvaltning sker parallellt, med starkt fokus på kvalitet och en sammanhållen leverans i en agil miljö med flera samverkande team.
Uppdraget genomförs i kundens IT-miljö och enligt deras arbetssätt. Du förväntas vara självgående, samarbetsorienterad och bidra till struktur och framdrift samt kunna stödja andra i teamen.
ArbetsuppgifterPlanera, genomföra och följa upp testarbete i samband med nyutveckling, vidareutveckling och förvaltning.
Utföra funktionella och ickefunktionella tester, inklusive regression- och integrationstester.
Granska och analysera krav ur ett testperspektiv samt bidra till förbättrad testbarhet.
Skapa, hantera och preparera avancerade testdata, bland annat från databaser.
Dokumentera testgenomförande och testresultat samt kommunicera avvikelser och risker.
Bidra till kvalitet, struktur och samplanering/koordinering mellan parallella team vid behov.
KravHa arbetat i rollen som testare, eller motsvarande, inom IT och agil systemutveckling på distribuerad tjänsteorienterad plattform, i minst 5 år de senaste 10 åren.
Erfarenhet av testarbete med komplexa samband, inklusive funktionella och ickefunktionella tester, regressionstestning och integrationstestning.
Erfarenhet av att ta fram testfall och preparera testdata från databaser samt använda SQL i arbetet.
Kunna skriva och tala flytande svenska.
MeriterandeHa arbetat i rollen som testare, eller motsvarande, i minst 10 år de senaste 15 åren.
Erfarenhet av prestandatester eller av att på detaljerad och operativ nivå agera kravställare/beställare för prestandatest.
Erfarenhet av API-verktyg som Swagger, Bruno och/eller SoapUI (eller motsvarande).
Erfarenhet av loggkontroll, filtrering och analys i Splunk kopplat till test.
Erfarenhet av teknisk regressionstestning och testautomation.
Minst 2 år de senaste 6 åren av systemutveckling i händelsebaserad microservices-arkitektur i containerteknik (Kubernetes).
Minst 2 år de senaste 8 åren av agil systemutveckling där flera parallella team i samverkan levererat gemensamma resultat.
Minst 2 år de senaste 8 åren i rollen som kravanalytiker, eller motsvarande.
Minst 2 år de senaste 8 åren av agil systemutveckling i IT-organisation(er) med minst 100 anställda.
Minst 2 år de senaste 8 åren av arbete inom systemutveckling eller systemförvaltning i offentlig verksamhet.
Minst 2 år de senaste 8 åren av uppdrag kopplade till ekonomiska system, exempelvis in-/utbetalningar, lånereskontra, bokföring, ränteberäkningar eller skuldhantering.
Erfarenhet av krav och test av frontend/webb, inklusive tillgänglighet.
Erfarenhet av Jira som stöd för agil systemutveckling och arbetsflöden inom och mellan team.
Minst 2 år de senaste 8 åren av att vara stöd och mentor till andra i motsvarande roller.
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7332320-1874585". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
852 29 SUNDSVALL Jobbnummer
9777937