Senior Test Automation Engineer
Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren Senior Test Automation Engineer till ett team som utvecklar en handelsplattform för investeringsfonder. I rollen tar du ett helhetsansvar för testautomatisering - från design och utveckling av skalbara ramverk till integration i CI/CD-flöden. Du arbetar nära utveckling, DevOps och produktledning och bidrar aktivt till att höja kvaliteten i varje leverans.Publiceringsdatum2026-04-08Dina arbetsuppgifter
Designa och utveckla skalbara, underhållbara och återanvändbara ramverk för testautomatisering applicerbara över flera projekt
Automatisera testprocesser genom att skapa robusta testskript för funktionella tester, regressionstester och integrationstester med fokus på hög täckning och tillförlitlighet
Planera och genomföra manuella tester där automatisering inte är lämplig
Integrera testning i CI/CD-flöden i nära samarbete med utveckling och DevOps
Hantera testdata, analysera testresultat och säkerställa tydlig och strukturerad felrapportering
Bidra till utveckling och förbättring av CI/CD-pipelines för testautomatisering
Driva kontinuerliga förbättringar genom att effektivisera arbetssätt och automatisera repetitiva momentKvalifikationer
Helhetssyn på kvalitet med förståelse för när manuell testning tillför värde vid sidan av automatisering
Mycket goda kunskaper i Java 21+ för att skriva automatiseringsskript och ramverk
Erfarenhet av Spring Boot och Hibernate för integrations- och backendtestning
Expertis i verktyg som Selenium, Playwright, JUnit/TestNG, Cucumber eller likvärdiga för UI- och API-automatisering
Erfarenhet av REST Assured eller likvärdigt verktyg för API-testning
Goda kunskaper i SQL och relationsdatabaser för validering av dataintegritet i automatiserade tester
Förståelse för Kafka, JMS och MQ för testning av asynkrona och händelsestyrda system
Kunskap om OpenAPI och AsyncAPI för att generera och validera automatiserade API-tester
Praktisk erfarenhet av Git och Jenkins eller likvärdiga verktyg för integration av tester i pipelines
God förståelse för objektorienterad programmering och designmönster för att bygga underhållbara automatiseringsramverk
Gedigen erfarenhet av manuell testning av komplexa backend-tunga system och distribuerade arkitekturer
Förmåga att designa tydliga och strukturerade manuella testfall och utforskande testplaner
Goda kunskaper i engelska
Meriterande
Samarbetsinriktat mindset och förmåga att trivas i teamarbete
Problemlösningsförmåga med detaljfokus och kvalitetsdrivet arbetssätt
Anpassningsförmåga och engagemang för kontinuerligt lärande
God kommunikationsförmåga och vilja att dela kunskap med kollegor
Genuint intresse för automatisering och innovation
Start: 2026-04-27 Längd: Till och med 2026-12-31 (möjlighet till förlängning) Plats: Stockholm (enligt överenskommelse)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: yahyo.said@rasulson.com Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
https://jobb.rasulson.com/jobs/7528032-senior-test-automation-engineer
111 22 STOCKHOLM Jobbnummer
9842039