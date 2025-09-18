Senior Teknisk Projektledare

Rasulson Consulting AB / Datajobb / Jönköping
2025-09-18


Uppdragsbeskrivning
Vi söker en Teknisk projektledare för ett uppdrag i en komplex organisation.
Rollen innebär att stötta en intern projektledare med planering, strukturering och förändringsledning, samt att driva kravinsamling och kravhantering, bland annat i samband med upphandling. Du kommer även att bidra till att etablera och vidareutveckla supportflöden, facilitera workshops, dokumentera och följa upp projektets framdrift.
För att lyckas i rollen krävs erfarenhet av teknisk projektledning i större organisationer och en god förståelse för systemkonfiguration. Du är van att samla in och hantera krav, gärna i upphandlingssammanhang, samt trygg i att leda workshops och arbeta strukturerat med dokumentation. Samarbete med både verksamhet och IT är en naturlig del av arbetet.

Publiceringsdatum
2025-09-18

Kravprofil för detta jobb
Dokumenterad erfarenhet av teknisk projektledning och förändringsledning på hög nivå (kompetensnivå 4)
Erfarenhet av kravinsamling och kravhantering vid upphandling i komplexa organisationer
Övergripande förståelse för systemkonfiguration
Förmåga att etablera och strukturera supportflöden i stora organisationer
Erfarenhet av informationsmodellering
Vana att planera och leda workshops

Meriterande
Erfarenhet från myndighet eller offentlig sektor
Erfarenhet av ITSM-system

Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med ledande tech-bolag och innovativa startupföretag för att erbjuda spännande karriärmöjligheter för dig med intresse för digital utveckling. Genom vår djupa tekniska förståelse och vårt starka nätverk kan vi snabbt matcha rätt kompetenser med rätt uppdrag. Hos oss får du personlig vägledning, regelbunden återkoppling och möjligheten att ta nästa steg i din IT-karriär.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: yahyo.said@rasulson.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Rasulson Consulting AB (org.nr 559322-0733)
553 16  JÖNKÖPING

Kontakt
Yahyo Said
yahyo.said@rasulson.com
0142-150 00

Jobbnummer
9516228

