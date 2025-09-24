Senior tekniker till Örebro
Eltel Networks Infranet AB / Supportteknikerjobb / Örebro Visa alla supportteknikerjobb i Örebro
2025-09-24
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eltel Networks Infranet AB i Örebro
, Arboga
, Västerås
, Norrköping
, Vadstena
eller i hela Sverige
Är du en person som trivs med att ha ett varierat utomhusarbete? Trivs du med varierande arbetsuppgifter och gillar du att lösa problem? Vill du fortsätta utvecklas i din roll och bidra till framtidens kommunikationsnät? Då ska du söka denna tjänst hos oss på Eltel.
Eltel växer så det knakar och vill ha med dig på resan! Vi behöver dig som kan förstärka vårt team i Örebro med fler tekniker
Vilka är mina arbetsuppgifter?Som tekniker ansvarar du för att upprätthålla kritisk infrastruktur och utveckla framtidens kommunikationsnätverk. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar att identifiera och lösa kundproblem, installera och konfigurera ny utrustning. Du kommer att arbeta med en mängd olika tekniska utrustningar inom IP- och LAN-områdena, såsom routrar och switchar, samt andra typer av kundanläggningar och anslutningar.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Felsökning
- Nyinstallation
- Konfigurera och mäta in den nya utrustningen
- Utföra funktionstest
- Driftsättning
Även arbete med lösningar för mobil telefoni förekommer. Oftast sker arbetet inomhus. Men ibland utomhus. I vissa fall kan även arbete i järnvägsmiljö samt fibersvetsning och blåsning förekomma.
Som servicetekniker har du många olika kontakter, dels med vår produktionsplanerare som fördelar och lägger ut arbetet på tillgängliga tekniker och dels med kund när det behövs. Ibland behöver du själv se till att införskaffa det som behövs för att lösa problemet åt kund. Då är kommunikation A och O.
Beredskap förekommer även i denna tjänst, vilket är var 4:e vecka och är löneförstärkande.
Varför ska jag välja Eltel som arbetsgivare?
Vi erbjuder dig en trygg och välfungerande arbetsplats med härliga och kompetenta kollegor. Vi är ett sammansvetsat gäng som jobbar både självständigt och tillsammans. Vår arbetskultur präglas av god stämning, samarbete och frihet under ansvar. Vi står för arbetsglädje och en stark sammanhållning.
En anställning hos Eltel innebär att du är med och bidrar till att säkra Sveriges kritiska infrastruktur. Våra kunder har alla samhällsviktiga funktioner och varje dag gör vi tillsammans att digitaliseringen och elektrifieringen blir till verklighet. Du kommer att få en stor variation i dina arbetsuppgifter tillsammans med mycket ansvar, och en möjlighet att hela tiden utvecklas inom befintliga och nya roller. Eltel är en trygg arbetsgivare med en lång och stolt erfarenhet från branschen. Vi finns över hela Sverige och är i stark tillväxt, särskilt inom förnybar energi. Som en del av Eltel kan du känna dig trygg med att vi ständigt har din säkerhet och arbetsmiljö i fokus med en tydlig nollvision för arbetsskador. Men det som gör att man stannar hos oss är en öppen arbetskultur med trevliga och duktiga kollegor som gör oss alla starkare tillsammans.
Som person är du ansvarstagande och har ett kundfokus och du gör det som krävs för att lösa uppgiften. Du drivs av att serva kunden på bästa sätt samtidigt som du agerar som Eltel's ambassadör. Du är självständig och har lätt för att kommunicera samt samarbeta både med kollegor och med kunder.
För att lyckas i en roll som tekniker på Eltel är det viktigt att:
- ha B-körkort för manuell växellåda
- behärska svenska, både i tal och skrift, samt god förståelse i engelska
- ha en slutförd gymnasieutbildning (gärna inom teknik eller el)
- flexibelt förhållningssätt då arbetsdagen kan omprioriteras
Det är väldigt meriterande om du har erfarenhet av järnvägsarbete samt kunskap inom fiber och/eller koppar. Det är vidare meriterande om du har el kunskap, då lättare el arbete kan förekomma i denna tjänst. Det är vidare meriterande med genomförd utbildning i Arbete på väg (nivå 1 och/eller 2). Även ESA och Heta arbeten är meriterande för denna tjänst. Har du tillträdesutbildning för järnväg (BASÄ) är det starkt meriterande. Det är vidare meriterande om du har arbetat med kommunikationsutrustning.
Ytterligare information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med en 6 månaders provanställning. Tillträde sker snarast eller enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan. Vi tar inte emot ansökningar via mail utan enbart via länken här i annonsen.
Grund för anställning är godkänd bakgrundskontroll (inklusive bland annat kontroll av rättsliga tvister och ekonomisk status) samt godkänd säkerhetsprövning
Vi eftersträvar inkludering och mångfald och välkomnar därför alla sökande som kan vara med och bidra till detta!
Om du har frågor rörande tjänsten kontakta rekryterande chef Fredrik på fredrik.rollof@eltelnetworks.se
. Har du frågor rörande rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsteamet på rekrytering@eltelnetworks.se
.
Varmt välkommen med din ansökan!
Eltel är den ledande leverantören av tjänster för kritisk infrastruktur. Vi designar, planerar, bygger och säkrar driften av el- och kommunikationsnätverk i hela Sverige på uppdrag av våra kunder som i huvudsak är operatörer, nätägare och myndigheter.
Vi är stolta över att skapa värde för våra kunder och för samhället i stort - vi på Eltel kombinerar kunskap och kompetens med en praktisk inställning till arbete. Vi har ambitionen att vara den bästa arbetsplatsen för dig som gillar utmaningar och som vill ta ett samhällsansvar. Vi söker nu fler engagerade människor som vill bli en del av vårt företag.
Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt andra försäljare av ytterligare tjänster kopplat till våra rekryteringar. Vi har upphandlat de tjänster vi behöver. Vid andra frågor; kontakta oss centralt på rekrytering@eltelnetworks.se
. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eltel Networks Infranet AB
(org.nr 556555-1073), https://www.eltelnetworks.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eltel Networks Jobbnummer
9524423