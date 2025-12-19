Senior tekniker till Eltel Networks - Berga
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Haninge Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Haninge
2025-12-19
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Haninge
, Hjo
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med kritisk infrastruktur i en säkerhetsklassad miljö och samtidigt ta ett stort eget ansvar i din tekniska roll? Eltel Networks söker nu flera seniora tekniker till ett växande uppdrag i Berga.
Eltel är en ledande aktör inom kritisk infrastruktur och arbetar med att planera, bygga och säkra nätverk som är avgörande för ett fungerande och hållbart samhälle. Bolaget har en stark säkerhetsprofil och samarbetar med säkerhetsklassade kunder, där kvalitet, struktur och regelefterlevnad alltid står i fokus. Hos Eltel får du långsiktighet, stabilitet och goda möjligheter till fortsatt utveckling inom organisationen.
Som senior tekniker arbetar du mycket självständigt och ansvarar ofta för ett projekt i taget. Arbetet utförs till största delen ute på plats på anläggning och innefattar nära samverkan med kund genom avstämningar. Rollen har ett tydligt tekniskt fokus, men kräver även förmåga att planera, leda ditt eget arbete och säkerställa att leveranser håller hög kvalitet. Det du lämnar efter dig ska vara något du är stolt överPubliceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
• Kabeldragning, montage och installation i kopparnät
• Arbete med fibernät (meriterande, men ej huvudfokus)
• Montering och installation av fastighetsnät
• Daglig dialog och möten med garnisonerna
• Dokumentation och rapportering av utfört arbete
• Säkerställa att arbete utförs enligt gällande krav på kvalitet och säkerhet
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Vardagar 07.30-16.00
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Placering: Berga. Ingen tjänstebil ingår, därför söker vi dig som är bosatt i närområdet.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är en trygg och erfaren tekniker med hög yrkesstolthet. Du är självgående, prestigelös och har förmågan att planera och strukturera ditt arbete på egen hand. Du är noggrann och kvalitetsmedveten i ditt arbete.
• Flera års erfarenhet som tekniker inom el, tele, nätverk eller liknande
• Erfarenhet av kabeldragning och arbete med fastighetsnät
• God datorvana och dokumentationsförmåga
• Flytande svenska i tal och skrift
• B-körkort
• Anmärkningsfritt belastningsregister
• Stark känsla för ledarskap i det egna arbetet
Detta är en direktrekrytering till Eltel Networks, där StudentConsulting ansvarar för rekryteringsprocessen. Urval och intervjuer sker löpande - välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Sveavägen 151 (visa karta
)
113 46 STOCKHOLM Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Victoria Henningsson info@studentconsulting.com Jobbnummer
9657929