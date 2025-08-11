Senior systemutvecklare IT
Trafikverket söker en senior systemutvecklare som vill utveckla systemstöd för vår telekominfrastruktur - en nyckelroll i att säkerställa robust och säker kommunikation för Sveriges transporter.
Leda utvecklingsinsatser.
Driva systemfrågor på både taktisk och strategisk nivå.
Stötta och coacha andra utvecklare.
Utveckla och förvalta systemstöd för Telekominfrastruktur.
Delta i nyutveckling av system för att möta verksamhetens föränderliga behov.
Arbeta med förbättringsförslag och kontinuerlig optimering av befintliga system.
Hantera incidenter och felsökning, inklusive support och teknisk problemlösning.
Delta i framtagning av systemintegrationer och utveckla API:er.
Arbeta med DevOps för effektiv och säker systemutveckling.
Omvärldsbevakning av branschen.
Möjliga placeringsorter: Borlänge, Gävle, Stockholm
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen, som genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Lösningsorienterad, självgående och har coachande och rådgivande förmåga.
Flerårig erfarenhet av systemutveckling i .NET och/eller Angular eller liknande språk.
Dokumenterad erfarenhet av ledande roll i utvecklingsuppdrag.
God förståelse för arkitektur, integrationer och moderna utvecklingsmetoder.
Högskoleutbildning med inriktning IT 180 hp (120 p) t.ex. högskoleingenjör eller motsvarande utbildning i kombination med erfarenhet som bedöms som likvärdig.
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande:
Agil systemutveckling (Scrum/Kanban/SAFe)
DevOps och/eller DevSecOps
Systemintegrationer och API-utveckling
Containerlösningar (Kubernetes, OpenShift, Podman)
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.
Avdelningen Telekom på Trafikverket ansvarar för att utveckla, förvalta och framtidssäkra den telekommunikationsinfrastruktur som krävs för en säker och effektiv trafikledning. Vi arbetar med samhällsviktig teknik som möjliggör trygga och hållbara transporter i hela landet.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-09-01
