Senior Systemutvecklare inom .NET

Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Du blir en del av ett etablerat team i en statlig verksamhet som ansvarar för förvaltning och vidareutveckling av webbaserade insamlingslösningar samt nyutveckling av en objektsplattform för direktinsamling via flera kanaler. Rollen passar dig som vill arbeta brett i både frontend och backend, bidra i ett agilt Scrum-team och samarbeta nära med kravexperter, objektspecialister och testansvariga.
ArbetsuppgifterUtveckla och förvalta lösningar i både frontend och backend.
Samarbeta nära med kravexperter, objektspecialister och testansvariga.
Bidra i utvecklingsarbetet med inslag av krav- och testarbete.
Prioritera arbete utifrån användarbehov, projektkrav samt tekniska och it-säkerhetsmässiga behov.
Hantera mer komplexa supportärenden där kvalificerad utvecklarkompetens krävs.
Stötta teamets kompetensutveckling genom onboarding av mindre erfarna kollegor och aktiv kunskapsdelning.
KravNio (9) års erfarenhet av IT-utveckling i Microsoftmiljö såsom .NET, systemutveckling i C#, arbete i SQL Server samt versionshantering av kod, exempelvis med Git.
Minst treårig (3) arbetslivserfarenhet under de senaste fem (5) åren av arbete med agila metoder som arbetssätt.
Minst treårig (3) arbetslivserfarenhet under de senaste fem (5) åren av arbete i teamledande position inom Scrum.
Erfarenhet av utveckling i .NET MVC, VB.NET, HTML, CSS, JavaScript, RESTful Web API, Azure DevOps, React och TypeScript.
Erfarenhet av tillgänglighetsanpassning enligt WCAG.
Erfarenhet av RabbitMQ, MassTransit och WinForms.
MeriterandeCertifiering inom Scrum.
Minst treårig arbetslivserfarenhet under de senaste 5 åren av att förvalta IT-stöd för webbenkäter och webbinsamling.
Minst treårig arbetslivserfarenhet under de senaste 5 åren av utveckling kopplat till hantering av stora datamängder via webb.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
