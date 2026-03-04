Senior systemutvecklare
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-03-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-04Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior systemutvecklare till en organisation inom energisektorn med ett viktigt program i genomförandefas. Du kliver in i ett agilt team och stärker arbetet med utveckling, underhåll och support av systemlösningar - bland annat applikationer kopplade till styrsystem. Fokus ligger på ökad digitalisering för att möta energiomställningen, där metoder för simulering och styrning är centrala. I rollen kombinerar du hands-on utveckling med ett ledande ansvar i teamets agila arbetssätt.
ArbetsuppgifterBidra till att tolka arkitektur- och säkerhetskrav samt designa system
Utveckla och vidareutveckla system, främst backend men även frontend
Agera scrummaster och säkerställa att teamet följer Scrum-ramverket och agila principer
Koordinera teamets dagliga arbete och förvalta backloggen i samråd med kravanalytiker och produktägare
Konfigurera och förbättra CI/CD-miljö
Ta fram, uppdatera och förvalta systemdokumentation
Arbeta med förvaltning, inklusive incidenthantering, felsökning och buggrättning samt annat driftrelaterat arbete
KravHögskole-/universitetsutbildning 120p/180hp inom IT, eller minst 10 års relevant arbetslivserfarenhet inom systemutveckling eller IT-arkitektur som bedöms likvärdig
Minst 3 års erfarenhet, från de senaste 10 åren, av att ha arbetat som scrummaster i ett agilt team med ansvar att facilitera agila processer, coacha teamet (minst 3 personer) och säkerställa att Scrum-ramverket följs (utan formellt personalansvar), samt facilitera möten och workshops med produktägare, projektledare och andra intressenter
Minst 5 års erfarenhet, från de senaste 10 åren, av backend-utveckling, inklusive minst 3 års erfarenhet av utveckling i Python samt erfarenhet av minst 1 ytterligare backend-språk
Minst 3 års erfarenhet av frontend-utveckling i React
God skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på svenska och engelska
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeDeltagit i minst ett projekt (pågående minst fem månader) inom kraftsystem (t.ex. elnät, energidistribution) under perioden 2016-2025
Arbetat med FastAPI och SQLAlchemy i minst 1 år
Erfarenhet av manuell testning och testautomatisering i minst 1 projekt samt tillämpat minst 1 modernt arkitekturmönster (t.ex. microservices, eventdriven architecture)
Erfarenhet av Docker och OpenShift i minst 1 projekt samt arbete med Pandas för databehandling i minst 1 projektSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7331761-1874348". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9777734