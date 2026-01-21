Senior Systemtestare
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior systemtestare till en organisation som har helhetsansvar för statens budget- och redovisningssystem. Du blir en viktig del i arbetet med test vid både utveckling och förvaltning i en Microsoftmiljö, med ett agilt arbetssätt och tydligt fokus på kvalitet och nöjda beställare.
Du kommer att ingå i ett av flera agila team där testare, systemutvecklare, teamledare och kravanalytiker samarbetar nära. Rollen passar dig som vill ta ett helhetsgrepp om test från krav till leverans och som trivs med att samverka med både team och beställare.
ArbetsuppgifterPlanera, genomföra och följa upp systemtester för webbapplikationer i Microsoftmiljö.
Delta aktivt i hela processen från krav till leverans, i nära samarbete med utvecklingsteam och beställare.
Testa och kvalitetssäkra finansiella system med redovisnings- och/eller budgetfunktionalitet.
Dokumentera testfall samt funktionsbeskrivningar och hjälptexter.
Bidra med kunskapsdelning och pedagogisk förmedling av testkompetens i teamet.
KravMinst 6 års dokumenterad erfarenhet av test av webbapplikationer i Microsoftmiljö.
Minst 4 års dokumenterad erfarenhet av test av finansiella system med redovisnings- och/eller budgetfunktionalitet.
Minst 4 års erfarenhet av uppdrag inom statsförvaltningen med relevans för rollen.
Minst 6 års dokumenterad erfarenhet av agilt arbetssätt i flerfunktionella team enligt etablerad metod.
Minst 6 års dokumenterad erfarenhet av att dokumentera testfall samt funktionsbeskrivningar (hjälptexter).
Mycket goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.
MeriterandeGod förståelse för statlig verksamhet samt budget- och redovisningssystem.Så ansöker du
