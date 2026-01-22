Senior Systemtekniker Server
2026-01-22
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior systemtekniker med stark kompetens inom Linux och VMware till en samhällsviktig myndighetsmiljö. Du blir en del av ett team inom IT-produktion som ansvarar för drift och vidareutveckling av en till stor del virtualiserad servermiljö samt tillhörande lagringslösningar.
Uppdraget innebär att förstärka teamet i det dagliga arbetet med automatisering, konfigurering och provisionering, samt att bidra med tekniskt expertstöd i utvecklingsinitiativ. Felsökning i både nya och befintliga lösningar ingår, och arbete utanför ordinarie arbetstid kan förekomma. Design- och arkitekturarbete kan också ingå.
ArbetsuppgifterAdministrera, konfigurera och vidareutveckla Linuxmiljöer (RedHat 7/8) i större miljöer
Administrera och installera VMware vSphere samt arbeta i en höggradigt virtualiserad servermiljö
Automatisera och orkestrera flöden för installation och provisionering, inklusive arbete med VMware Aria Automation
Arbeta med självserviceportal kopplad till automation och provisionering
Felsöka och förbättra nya och befintliga server- och automationslösningar
Bidra som tekniskt expertstöd i utvecklingsprojekt
Medverka i design- och arkitekturarbete inom Linux/VMware/automation
KravMinst 6 års erfarenhet av Linux (RedHat 7 och 8) i stora miljöer
Minst 6 års erfarenhet av VMware (vSphere administration och installation)
Minst 3 års erfarenhet av Aria Automation Orchestrator
Minst 3 års erfarenhet av Postgres
Minst 3 års erfarenhet av perl och ajax
Erfarenhet av design och arkitektur inom ovanstående områden
Erfarenhet av att arbeta i statlig miljö
Möjlighet att vid behov arbeta utanför ordinarie arbetstider
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av VMware Orchestrator
Erfarenhet av RedHat Satellite
Erfarenhet av Atlassians produkterSå ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
