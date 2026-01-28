Senior Systemtekniker Server
Avaron AB / Datajobb / Luleå Visa alla datajobb i Luleå
2026-01-28
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Luleå
, Boden
, Umeå
, Mark
, Sundsvall
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-28Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior systemtekniker med stark kompetens inom Linux och VMware till en större statlig myndighet med samhällsviktigt uppdrag. Du blir en del av ett etablerat driftteam som ansvarar för en servermiljö som till stor del är virtualiserad och som även omfattar enterprise-lagring. Uppdraget innebär arbete i en komplex IT-produktionsmiljö där kvalitet, säkerhet och tillgänglighet är centralt.
Teamet består av nio personer med kompetens inom Linux, VMware och hårdvara. Rollen kräver att du kan bidra både operativt i den dagliga driften och som tekniskt expertstöd i utvecklingsinitiativ, där även design och arkitektur kan ingå. Arbete kan vid behov förekomma utanför ordinarie arbetstid.
ArbetsuppgifterArbeta med daglig drift och förvaltning av Linux- och VMware-miljöer i större serverlandskap
Automatisera, konfigurera och provisionera installationer inom Linux och VMware
Arbeta med självserviceportal samt VMware Aria Automation
Felsöka och åtgärda incidenter i nya och befintliga lösningar
Bidra som tekniskt expertstöd i utvecklings- och förbättringsprojekt
Delta i design- och arkitekturarbete kopplat till plattform och automatisering
KravMinst 6 års erfarenhet av Linux (RedHat 7 och 8) i stora miljöer
Minst 6 års erfarenhet av VMware (vSphere administration och installation)
Minst 3 års erfarenhet av Aria Automation Orchestrator
Minst 3 års erfarenhet av Postgres
Minst 3 års erfarenhet av perl och ajax
Erfarenhet av design och arkitektur inom ovanstående områden
Erfarenhet av att arbeta i statlig miljö
Möjlighet att arbeta utanför ordinarie arbetstider vid behov
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av VMware Orchestrator
Erfarenhet av RedHat Satellite
Erfarenhet av Atlassians produkterSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7130426-1811867". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Luleå Centralstation (visa karta
)
972 34 LULEÅ Jobbnummer
9709377