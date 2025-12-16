Senior Systemsäkerhetsingenjör
2025-12-16
Forma framtidens samhälle tillsammans med oss! Vill du vara med och skapa tryggare och mer hållbara lösningar för framtiden? Hos oss på Combitech får du möjlighet att bidra med din kompetens i en miljö där samarbete, innovation och människan står i centrum. Vi tror på mångfald och olika perspektiv - tillsammans gör vi skillnad.
Din roll som senior systemsäkerhetsingenjör
Du blir en viktig del av vårt team inom Kritiska System. Du arbetar nära engagerade kollegor och partners för att utveckla processer, arbetssätt och teknik för morgondagens säkerhetskritiska system. Här får du stort utrymme att påverka, växa och forma din roll utifrån dina ambitioner.
Vem är du?
* Har gedigen erfarenhet av utveckling av säkerhetskritiska system (krav, design, arkitektur, verifiering).
* Kan tillämpa safety-standarder som ISO26262, IEC61508, ARP4754, ARP4761, MIL-STD-882.
* Är nyfiken på att kombinera teknik med människans behov och värdesätter samarbete.
* Har intresse för verksamhetsutveckling och förändringsledning.
Vi uppskattar personer som är lyhörda, initiativrika och som bygger goda relationer. Har du dessutom erfarenhet från olika branscher är meriterande.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker efter sista ansökningsdag på grund av julledighet. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom & gör skillnad
För oss är våra medarbetare nyckeln till att bygga ett smart och motståndskraftigt samhälle. Vi vet att effekten av dagens teknik enbart kan nå sin fulla potential när det finns rätt människor på rätt plats som nyttjar den. Vi tror på kraften i kollektiv intelligens och erfarenhet - något som uppstår när individer med olika kompetenser och perspektiv möts. Därför prioriterar vi mångfald och inkludering, för vi vet att det är avgörande för att öka kreativitet, innovation, engagemang och välbefinnande.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Rekryterande chef: Jesper Lindell, +46 73 4186754
