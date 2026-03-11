Senior Systemingenjör till globalt bolag

A Hub AB / Elektronikjobb / Västerås
2026-03-11


För kunds räkning söker vi nu en erfaren systemingenjör som vill arbeta med förvaltning av industriella styrsystem i en tekniskt avancerad miljö.
Om rollen & huvudsakliga arbetsuppgifter:
I rollen arbetar du med förvaltning av produktions- och utvecklingssystem baserade på ABB 800xA och Siemens. Arbetet omfattar bland annat systemuppbyggnad, uppgraderingar, hälsokontroller och felsökning i befintliga systemmiljöer.
Du kommer även att arbeta med utveckling av standardlösningar samt delta i både mindre och större projekt. I projektarbetet ingår bland annat tidsuppskattning, kravställning, leverantörskontakter samt att säkerställa att standardlösningar följer fastställda instruktioner. Rollen innefattar även deltagande i FAT och SAT.

Publiceringsdatum
2026-03-11

Kvalifikationer
Civil- eller högskoleingenjör inom automation, systemteknik eller mekatronik, alternativt motsvarande erfarenhet, samt flerårig erfarenhet av industriell automation och systemarbete

Flera års erfarenhet av arbete i ABB 800xA samt god systemförståelse inom 800xA och Siemens (inklusive AC800M och Siemens S7)

Erfarenhet av nätverk och kommunikation mellan system, exempelvis OPC-UA, Profibus och Profinet

Erfarenhet av felsökning i system och applikationer samt arbete med teknisk anläggningsdokumentation

Förståelse för cybersäkerhet inom industriella system

Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift

För att lyckas i denna roll ser vi att du är självgående och mål- och resultatorienterad och har ett helhetsperspektiv. Vidare har du god samarbets- och problemlösande förmåga samt är serviceinriktad och strukturerad.

Övrig information
Plats: Västerås
Start: Efter överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning, konsultuppdrag under 12 månader med ambitionen att få möjlighet att gå över direkt till kund efter det
Låter det som en intressant möjlighet för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag! Urvalsprocessen sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-07
Arbetsgivarens referens
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
A Hub AB (org.nr 559177-9656), https://jobb.a-hub.se
Västerås Central Station (visa karta)
722 12  VÄSTERÅS

Arbetsplats
A-hub

Jobbnummer
9791419

