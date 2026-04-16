Senior Systemingenjör inom Hårdvara
2026-04-16
Systemingenjör (Hårdvara/Systemdesign)
Vill du arbeta som konsult men ändå ha tryggheten i en långsiktig anställning?
Hos oss får du möjlighet att välja mellan längre uppdrag för kontinuitet eller kortare uppdrag för variation, alltid med stöd från ett bolag som satsar på dig.
Vi söker nu erfarna systemingenjörer till spännande uppdrag i Stockholm.
Om rollen
Som systemingenjör hos oss arbetar du i tekniskt avancerade uppdrag. Du är en nyckelperson i utvecklingskedjan och arbetar med allt från kravhantering och systemdesign till integration, test och verifiering.
Du fungerar ofta som en sammanhållande länk mellan olika discipliner såsom hårdvara, mjukvara och test, och säkerställer att systemet fungerar som helhet.
Du har möjlighet att påverka både uppdragens längd och tekniska inriktning, beroende på om du föredrar stabila långsiktiga projekt eller mer varierande uppdrag.Publiceringsdatum2026-04-16Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Civilingenjörs- eller högskoleingenjörsexamen inom elektroteknik, teknisk fysik, mekatronik eller motsvarande
Minst 5 års erfarenhet som systemingenjör eller liknande roll
Erfarenhet av kravhantering (specificera, prioritera och följa upp krav)
Erfarenhet av systemdesign och arbete med komplexa system
Erfarenhet av integration, test och verifiering
Förståelse för både hårdvara och/eller mjukvara
Erfarenhet av teknisk dokumentation
Erfarenhet av felsökning och analys i komplexa system
Flytande svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande om du har erfarenhet av:
Arbete i säkerhetsklassade eller regulatoriska miljöer
Verktyg som DOORS, Polarion eller liknande kravhanteringssystem
CI/CD, Linux eller scriptning (t.ex. Python, Bash)
RF, EMC eller inbyggda system
Arbete nära produktion eller testverksamhet
Systemarkitektur och gränssnittsdefinitionerDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid hur du arbetar och samarbetar. Vi tror att du är:
Strukturerad och analytisk
Kommunikativ och samarbetsinriktad
Självgående men trivs i team
Lösningsorienterad med ett helhetsperspektiv
Bekväm med att ta ansvar och driva frågor framåt
Prestiglös
Om oss - Tekatrovate
Tekatrovate är ett växande konsultbolag inom teknik och produktutveckling. Vi bygger långsiktiga relationer med både våra konsulter och våra kunder, med kvalitet och teknisk höjd i fokus.
Hos oss får du:
Trygg anställning
Möjlighet att välja mellan långa och kortare uppdrag
Uppdrag inom teknikintensiva branscher
Kompetensutveckling
En stark gemenskap med AW och kickoff
Marknadsmässig lön och konkurrenskraftiga villkor
Våra kunder
Våra kunder finns inom flera teknikintensiva branscher, bland annat:
Försvar
Telekommunikation
Medicinteknik
Fordonsindustrin
Industriella system
Plats
Stockholm med omnejd
Sista dag att ansöka är 2026-05-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Systemingengjör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tekatrovate AB
(org.nr 559526-3863) Kontakt
Rekryterare
Joel Bergman rekrytering@tekatrovate.se
