Senior Systemadministratör Windows (PAM)
Syspartner Consulting AB / Datajobb / Solna Visa alla datajobb i Solna
2026-03-27
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Syspartner Consulting AB i Solna
, Stockholm
, Västerås
, Linköping
, Karlskoga
eller i hela Sverige
I rollen som konsult på SysPartner erbjuds du konsultuppdrag där du ges du möjlighet till snabb utveckling och chans att höja din kompetens inom relevanta områden. Vi jobbar framförallt med längre uppdrag och våra kunder är oftast medelstora och stora bolag med spännande miljöer i teknisk framkant. Vi sitter i fina lokaler i centrala Sundbyberg, nära till olika typer av förbindelser såsom tvärbana, tunnelbana, pendeltåg och bussar.
Vem är du?
Vi söker dig som, precis som vi, har ett stort tekniskt intresse och gillar att arbeta med den senaste tekniken och hänga med i branschens utveckling. I rollen som konsult är du vårt ansikte utåt vilket kräver ett gott kundbemötande och en professionell attityd. Vi söker en ödmjuk och ärlig person som visar intresse och nyfikenhet för uppgiften.
För att passa i rollen som systemadministratör tror vi att du har arbetat minst 8 år inom området.
Rollen kräver att du har goda kunskaper i:
PAM
Utveckling och underhåll av Cyberark
Avancerad felsökning av klient, server och nätverk
Deployment och administration av servrar
Planering och produktionssättningar av nya system
Automation och scriptning
Migreringar
PowerShell
Djupa kunskaper i Active Directory
Om du har specialistkompetens inom något eller några av följande områden är det starkt meriterande:
Migreringar och plattformsuppgraderingar
Virtualiseringsplattformar på OS och applikationsnivå
Sql och Exchange
VWware Horizon
SCCM
Azure, Office365 och andra molnplattformar
MSI, App Volume
Du kommunicerar dagligen både skriftligt och muntligt på svenska och engelska varför det är ett krav att du behärskar båda språken väl.
Befattningen kan komma att kräva att du genomgår och godkänns enligt vid var tids gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där krav finns på säkerhetsklassinplacering, kan i förekommande fall, medföras krav på visst medborgarskap.
Vilka är vi?
SysPartner erbjuder konsultation inom infrastruktur och systemutveckling samt hostinglösningar och helhetskoncept för IT-drift. Vi grundades i Linköping 2005 och har sedan dess expanderat till ytterligare fyra städer, och vi finns idag även i Stockholm, Västerås, Luleå och Göteborg.
SysPartner strävar efter att vara det lilla familjära företaget samtidigt som våra konsulter ofta får chansen att arbeta i en större organisation med spännande tekniska lösningar. SysPartner lägger stor vikt vid personliga egenskaper och vad du själv kan inbringa till företaget. Att ta med sig sina personliga intressen till arbetsplatsen är mer än uppskattat! Du kommer som medarbetare att få ta del av givmilda personalförmåner och få vara delaktig i en mängd sociala aktiviteter som ordnas av företaget årligen.
Blir du nyfiken? Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7477283-1918731". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Syspartner Consulting AB
(org.nr 556669-5044), https://karriar.syspartner.se
Landsvägen 37 (visa karta
)
172 63 SUNDBYBERG Arbetsplats
SysPartner Consulting AB Jobbnummer
9825318