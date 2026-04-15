Senior System Engineer / Product Owner
2026-04-15
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Om uppdraget: I rollen som Senior System Engineer ansvarar du för övergripande systemkrav och systemdesign för kundens Fleet digital service. Du arbetar med end-to-end-funktioner som omfattar både uppkopplade produkter och tillhörande digitala tjänster, i nära samarbete med andra systemingenjörer inom produktutveckling.
Du driver tekniska utredningar tvärfunktionellt tillsammans med produktledning, mjukvaruarkitekter, utvecklare, testare och UX/UI-designers. Rollen innebär även att följa upp implementation och lansering av nya funktioner samt att vid behov leda tekniska team och fokusområden.
Som Product Owner ansvarar du för ett specifikt område inom den digitala tjänsten, där du arbetar nära Product Manager och andra Product Owners för att säkerställa rätt prioriteringar och leverans.
Civil- eller högskoleingenjör inom systemutveckling, mjukvaruutveckling eller liknande Minst 10-15 års erfarenhet inom system engineering och/eller kravanalys för digitala tjänster eller mjukvaruapplikationer Erfarenhet av att arbeta med systemdesign och kravställning för mjukvara Erfarenhet av ledarskap, exempelvis som team- eller projektledare inom R&D God förståelse för mjukvaruutveckling och dess livscykel Förmåga att arbeta analytiskt och strukturerat med kundbehov och översätta dessa till tekniska krav Mycket god kommunikativ förmåga i både svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av IoT-system samt fjärrövervakning och styrning via webb och/eller appar Erfarenhet av molnbaserad utveckling och teknologier såsom AWS, MongoDB, Java, TypeScript, React, Android, iOS eller Maui Erfarenhet av att leda tekniska team eller större tekniska initiativ
Övrig information:
Placeringsort: Huskvarna Arbetsmodell: Hybrid (3-4 dagar på plats) Omfattning: 100% Uppdragsperiod: 2026-04-06 - 2027-04-05 Möjlighet till förlängning: Ja Arbetsspråk: Svenska och engelska
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-12
