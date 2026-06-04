Falkenbergs kommun söker personligt ombud
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Falkenberg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Falkenberg
2026-06-04
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Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
Vill du vara med och utveckla vår verksamhet?
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
Falkenbergs kommun bedriver idag personligt ombudsverksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning. Då ett av våra personliga ombud under en tidsbegränsad period kommer att ha ett annat uppdrag, söker vi nu en ny kollega.
Personligt ombud är ett stöd för personer med långvariga och omfattande psykiska funktionsnedsättningar. Att arbeta som Personligt ombud innebär att du tillsammans med klienten identifierar klientens behov, bistår i kontakten med olika myndigheter, stöttar i att ansöka om insatser, följer med till olika platser i samhället dit klienten behöver ta sig, exempelvis till Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, vårdinrättningar och kommunens olika verksamheter.
Målet är att ge personer med psykisk funktionsnedsättning ökad livskvalitet och ett självständigare liv. Personligt ombud ska även verka för att den enskilde ska få tillgång till rehabilitering, arbete eller meningsfull sysselsättning. I uppdraget ingår även att kartlägga de systembrister i samhället som gör att klientens behov inte blir tillgodosedda. Dessa systembrister rapporteras till länsstyrelsen och Socialstyrelsen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom beteendevetenskap, psykiatri eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du ska ha kunskap och arbetslivserfarenhet från att möta och arbeta med personer som har en psykisk funktionsvariation. Vidare bör du ha god kunskap om relevant lagstiftning och om samhällets stöd och service.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med människor med psykiska funktionsnedsättningar och kunskap om återhämtning. Vana vid myndighetskontakter och kunskap om var du kan hitta aktuella lagar och regelsystem.
Dina personliga egenskaper präglas av att du har ett bra bemötande, förmåga att skapa goda relationer och förtroende, är lyhörd, ödmjuk, drivande och vill ha ett varierande och givande jobb. Du ska ha förmåga att ta eget ansvar och arbeta självständig, skapa goda relationer och kunna skapa förtroendefullt samarbete med den enskilde.
Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet för tjänsten.
Körkort är ett krav.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Falkenbergs kommun använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen
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I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329868 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs Kommun
(org.nr 212000-1231), http://kommun.falkenberg.se
311 80 FALKENBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen Kontakt
nås via kommunens kontaktcenter
Fackliga företrädare 0346-886000 Jobbnummer
9946882