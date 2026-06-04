Processjurist till Försäkringskassan i Malmö
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2026-06-04
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Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Är du jurist och beredd att göra skillnad? Vår verksamhet växer och vi söker därför fler processjurister till enheten Process och juridik inom Avdelningen för nationell tandvård, internationell vård och arbetsmarknadsstöd (NA), som kan tänka strategiskt och kreativt.
Enheten Process och juridik är en del av verksamhetsområdet NA Rättsligt stöd och består av tio avdelningsjurister och fem processjurister, samtliga med placering på kontoret i Malmö. Enheten ansvarar för processföring i domstol och rättsligt stöd till avdelningen. Rättsligt stöd utgör en kraft och motor i det rättsliga kvalitetsarbetet på avdelningen.
Processföring, förhandling och utveckling
Som processjurist företräder du Försäkringskassan i socialförsäkringsmål i förvaltningsrätt och kammarrätt. I vissa fall kan du som processjurist även vara involverad i överklaganden till Högsta förvaltningsdomstolen.
Arbetet innebär främst skriftlig processföring där man främst skriver yttranden och överklaganden. Det innebär även muntlig processföring i förvaltningsdomstol. Du arbetar tillsammans med avdelningsjurister och andra experter för att driva ärenden framåt. I rollen ingår kvalitetsutvecklingsarbete, där du arbetar aktivt för att förbättra våra arbetssätt och deltar i rättsliga kvalitetsuppföljningar. Som processjurist arbetar du även med återkopplingar till olika verksamhetsområden inom avdelningen. Vid behov kan även du som processjurist stötta avdelningsjuristerna i deras arbete, med exempelvis remiss- och beredningsarbete.
Vad säger våra processjurister om jobbet?
• Varje arbetsdag som processjurist på Försäkringskassan innebär nya spännande utmaningar bland annat i form av olika rättsfrågor som behöver lösas. Vi arbetar mest med skriftlig processföring men även muntliga förhandlingar förekommer. Det är högt i tak och vi bollar ofta juridiska frågor med våra duktiga kollegor. Vi har en god arbetsmiljö och har roligt på jobbet där det är viktigt att alla trivs och mår bra. Vi har goda möjligheter att själva planera vårt arbete och det finns utrymme för återhämtning under arbetsdagen. Välkommen till oss!
I rollen som processjurist hanterar du sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
har juristexamen
är notariemeriterad eller har motsvarande kompetens, exempelvis annan erfarenhet av arbete vid domstol eller överklagandeprocess vid myndighet
har god samarbetsförmåga och kan agera på eget initiativ
är handlingskraftig och tar ansvar för resultat med hög kvalitet
har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
kan förstå och analysera komplexa frågor
kommunicerar klart, tydligt och strukturerat.
Det är meriterande om du
har aktuell erfarenhet av domstolsprocesser i socialförsäkringsmål
har goda kunskaper i förvaltningsprocessrätt och socialförsäkringsrätt, gärna inom aktuell avdelnings försäkringsområde
har goda kunskaper i offentlighet och sekretess samt övrig myndighetsjuridik.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Publiceringsdatum2026-06-04Övrig information
2 tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde 1 september eller enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Vissa anställningar hos oss innebär deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. För att bli anställd i en sådan tjänst krävs godkänd säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Placeringsort: Malmö
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök https://www.forsakringskassan.se/om-forsakringskassan/jobba-hos-ossKontakt
Rekryterande chef: Jenny Holmfrid, 010-111 74 71, (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Micaela Kallaris, micaela.kallaris@forsakringskassan.se
, 010-113 44 89 (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackförbundet ST: Patrik Sjöstedt, 010-112 41 81, Saco-S: Cecilia Silverson, 010-115 26 18, Seko: Eliza Grundström, 010-115 34 02.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 17 juni 2026. När du ansöker bifogar du ditt CV. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar, du får istället besvara ett antal urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Ladda upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), https://www.forsakringskassan.se/
Box 42006 (visa karta
)
126 12 STOCKHOLM Arbetsplats
Försäkringskassan Jobbnummer
9946881