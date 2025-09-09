Senior System Administrator

Sway Sourcing Sweden AB / Datajobb / Eskilstuna
2025-09-09


Vi söker en erfaren System Administrator till ett spännande konsultuppdrag i Eskilstuna. Här får du arbeta med att stötta användare, hantera system och delta i en viktig plattformsövergång. Rollen passar dig som är senior, serviceinriktad och trivs med varierande arbetsuppgifter.
Plats: Eskilstuna Omfattning: Heltid Uppdragsperiod: 6 oktober 2025 - 31 juli 2026
Ansvarsområden
Systemsupport för anslutna tjänster och tryckt material
Hantera supportärenden i olika system och alltid sätta kunden i fokus
Administrera beställningar och säkerställa korrekt kunduppsättning
Delta i övergång från äldre till ny plattform
Genomföra masterdata-rensning och matchning
Onboarding av återförsäljare
Genomföra migreringsaktiviteter såsom utbildning och datahantering

Möjliga tilläggsuppgifter
Fakturering till återförsäljare
Automatiseringsinitiativ

Kravprofil
Senior erfarenhet inom digitala lösningar och IT
Mycket goda kommunikationsförmågor
Serviceinriktad och kundfokuserad
Flexibel och öppen för varierande arbetsuppgifter
Erfarenhet av Salesforce är meriterande
Mycket goda kunskaper i engelska, både skriftligt och muntligt

Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sway Sourcing Sweden AB (org.nr 559360-7517)

Arbetsplats
Sway Sourcing

Kontakt
Adina Brokvist
adina@swaysourcing.com
0737012904

Jobbnummer
9500220

