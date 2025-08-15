Senior Supply Planner till Zinzino!
Academic Work Sweden AB / Civilingenjörsjobb / Göteborg Visa alla civilingenjörsjobb i Göteborg
2025-08-15
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Kungsbacka
, Alingsås
eller i hela Sverige
Vill du vara med och säkerställa optimerad leverans av hälsoprodukter globalt? Zinzino söker nu en Senior Supply Planner som vill bidra till deras framgång med innovativa hälsoprodukter. Ta chansen att bli en nyckelspelare i deras expansiva team och hjälp dem leverera produkter som förbättrar människors välmående världen över!
OM TJÄNSTEN
Zinzino är ett globalt företag som erbjuder hälsoprodukter av högsta kvalitet, med fokus på innovativ vetenskap och hållbarhet. Deras vission är att inspirera människor till hälsosamma och balanserade liv genom produkter som gör skillnad. Med verksamhet i över 35 länder och en stark tillväxtresa är de en dynamisk organisation som erbjuder stora möjligheter till utveckling och karriär.
Nu söker de en engagerad och analytisk Senior Supply Planner som vill bidra till att skapa en effektiv och hållbar leveranskedja. Du kommer att arbeta nära deras globala team och ha en central roll i att optimera flöden, lagerhantering och leveransprecision. Som en del av deras erfarna och samarbetsinriktade team inom supply chain och inköp, kommer du att vara med och bidra till företagets expansion och säkerställa att deras produkter alltid når fram till deras kunder.
Du erbjuds
• En möjlighet att växa och utvecklas i en global och innovativ organisation
• Ett förmånligt erbjudande vid anställning inkluderat friskvårdsbidrag etc.
• Gemensamma aktiviteter med kollegor och en varm och positiv arbetsmiljö
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-15Dina arbetsuppgifter
• Analysera prognoser och säkerställ att inköp görs i rätt mängd och tid
• Ansvara för varuflöden mellan leverantörer och lager
• Övervaka och optimera lager och leveranser
• Kommunicera med interna och externa intressenter
• Hantera standardsortiment och kampanjvaror
VI SÖKER DIG SOM
• har en eftergymnasial utbildning inom logistik/ekonomi/inköp eller likvärdigt
• har minst 3 års erfarenhet av supply planning, inköp, prognostisering och leverantörskontakt inom likvärdig bransch
• talar flytande svenska och engelska i både tal och skrift
• har god erfarenhet av att arbeta i MS Excel
Det är meriterande om du har
• erfarenhet av Dynamics365
• erfarenhet inom projektledning
• erfarenhet av att ha arbetat med FMCG
• analytisk förmåga och erfarenhet av kostnadskalkyler
• erfarenhet av att arbeta med internationella marknader och leverantörer
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Flexibel
• Analytisk
• Samarbetsvillig
• Problemlösande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om Zinzino här! Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15113841". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9460321