Senior Supply Chain Manager
2026-01-30
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren och självgående Supply Chain Manager som tar ett helhetsansvar för inköpsplaneringen. Rollen kombinerar operativt genomförande med ett affärsnära, strategiskt perspektiv där målet är att optimera balansen mellan tillgänglighet, lagernivåer och cashflow.
Du arbetar mot flera lagerställen: ett centrallager i Sverige som försörjer marknader i norra Europa samt dotterbolag med egna lager i Spanien, Frankrike, Storbritannien och Polen. Produktionen sker i Kina med cirka fyra månaders total ledtid (produktion och sjöfrakt).
ArbetsuppgifterPlanera och styra inköp baserat på budget samt löpande uppdaterade prognoser i nära dialog med säljorganisationen per marknad.
Analysera utfall och historik för att fatta väl avvägda beslut i en miljö med osäkra prognoser och snabba förändringar.
Säkerställa produktion enligt orderplan genom löpande kontakt med fabriker.
Lägga månadsvisa beställningar samt justera befintliga ordrar för att optimera lagernivåer.
Arbeta aktivt med lagerstyrning för att undvika varubrist och samtidigt minimera överlager med hänsyn till likviditet och varuvärden.
Samarbeta tätt med sälj för att möjliggöra affärsnära leveransupplägg, exempelvis omstyrning av flöden vid behov.
Bidra till utveckling genom att ifrågasätta, strukturera och förenkla inköpsprocessen.
KravErfarenhet av inköpsplanering med långa ledtider.
Vana att arbeta mot flera lagerställen och flera marknader.
Erfarenhet av nära samarbete med sälj och prognosansvariga.
Förmåga att arbeta självständigt med osäkra prognoser och snabbt ändrade förutsättningar.
God förståelse för samspelet mellan lagernivåer, försäljning och cashflow.
Förmåga att driva förbättring genom att strukturera och förenkla inköpsprocesser.
Erfarenhet av internationella flöden med produktion i Asien och sjöfrakt.
