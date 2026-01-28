Senior Supplier Quality Engineer
Professional Galaxy söker Supplier Quality Engineer till en av våra kunder i Stockholm.
Fokus på arbetsuppgifter är all hantering relaterat till avvikelser på inkommande material bla. kvalitetssäkra och kontrollera våra leverantörers kvalitetsprestanda, driva korrigerande åtgärder samt jobba med förbättringsprogram tillsammans med leverantörerna, ansvara för reklamationer för material som inte uppfyller specifikation, rotorsakanalyser och riskanalyser.
Arbetet bedrivs självständigt och i nära samarbete med utvecklingsavdelningen, produktionsteknik, produktorganisationen, inköp och leverantörer.
I arbetsuppgifterna ingår även att analysera och initierar förbättringar i avvikelsehanteringen både hos leverantör och internt hos Saab Surveillance. Även övriga kvalitetsförbättrande åtgärder kan förekomma såsom att kvalificera nya leverantörer och följa upp prestationer i befintlig leverantörsbas inom ett eller flera köpområden. Att tillsammans med utvecklingsavdelningen, inköp och leverantören kvalitetssäkra framtagningen av nya komponenter eller system i utvecklingsprojekt samt säkerställa att tillverkningsprocesser hos leverantörer håller hög kvalitet kan bli aktuella.
Din profil: -Du har en högskole- eller universitetsutbildning inom relevant varugruppsområde alternativt en gedigen och mångårig arbetslivserfarenhet inom kvalité, mekanik och systemarbete. -Du har även mångårig erfarenhet av kvalitetssäkring och har god kunskap inom arbetet med kvalité. Det är meriterande att ha dokumenterad kompetens inom processrevision samt mångårig erfarenhet från leverantörskvalitetsarbete. -Vi ser även gärna att du har kunskap inom 8D, DMAIC, 6, RCA, MSA, FMEA och liknande kvalitetsverktyg samt kunskap i att arbeta enligt ISO 9001/EN9100 eller motsvarande. -Goda kunskaper om ledningssystem, uppförandekod, kontinuitetsledning, informationssäkerhet, riskhantering, AQAP, SE-EMAR, DEL 21G, etc. är meriterande.
Heltid på plats i kundens lokaler. Urval av kandidater sker löpande. Mycket goda möjligheter till förlängning.
