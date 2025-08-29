Senior Sourcing Manager
Hi3G Access AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2025-08-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hi3G Access AB i Stockholm
, Solna
, Täby
, Södertälje
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Vill du vara med och leda en omfattande transformationsresa inom sourcing på Tre? Vi söker en Senior Sourcing Manager som vill driva utveckling, digitalisering och nya arbetssätt - och därigenom bidra till att stärka Tre:s konkurrenskraft och framtida tillväxt.
Om rollen
Som Senior Sourcing Manager får du en nyckelroll i att utveckla Tre:s sourcingfunktion för framtiden. Vi söker dig som har ett stort affärsfokus, strategisk höjd och som kan driva och utveckla vår sourcingfunktion. Rollen kräver en självgående person med mycket driv, initiativkraft och förmåga att ta ägarskap från idé till genomförande. Ditt uppdrag blir att driva en förändringsresa inom sourcing, där digitalisering, kostnadsoptimering och processförbättring står i fokus.
Du driver utvecklingen och implementeringen av en sourcingstrategi som stödjer våra tillväxtmål, vår hållbarhetsagenda och vår teknologiska utveckling. Du kommer att genomföra analyser och benchmarkstudier för att säkerställa konkurrenskraftiga inköp. Leda förhandlingar och kontraktsprocesser med kostnadsfokus, värdeskapande och riskminimering. Du kommer att samarbeta tätt med interna stakeholders för att förstå behov och säkerställa rätt leverantörsval.
Rollen innebär också att du optimerar leverantörsbasen i nära dialog med budget- och policyägare, driver affärsutveckling genom att utmana befintliga arbetssätt och säkerställer att Tre fortsätter vara en kostnadseffektiv och attraktiv samarbetspartner på leverantörsmarknaden.
Du kommer att införa och utveckla digitala verktyg och plattformar för att öka effektivitet, transparens och beslutsstöd, samtidigt som du fungerar som förändringsledare och coach för både ledning och operativa team i övergången till en modern sourcingorganisation. Rollen är bred och innebär många kontaktytor inom bolaget.
Du kan se fram emot att
- få en central roll i att framtidssäkra Tre:s sourcingfunktion och bygga upp nya arbetssätt och processer
- arbeta nära ledning och affärsområden i en miljö som uppmuntrar innovation och affärsutveckling
- vara en del av att leverera kritisk infrastruktur och bidra direkt till samhällsnyttan
- vara en del av Sveriges bästa arbetsplatser enligt Great Place To Work samt att vi är stolt samarbetspartner till Women in Tech och Tjejer Kodar
Vem är du?
Vi söker dig med lång erfarenhet av strategiskt inköp eller sourcing, gärna i roller där du drivit förändring och digitalisering i större organisationer. Du är van vid att arbeta nära ledning och verksamhet, och du har en djup förståelse för sourcingprocesser, leverantörsstrategier och kategoristyrning.
Som person är du strategisk och affärsdriven, med förmågan att skapa engagemang och förtroende kring nya arbetssätt. Du är trygg i att fatta beslut, strukturerad i ditt arbetssätt och har den analysförmåga som krävs för att ta komplexa initiativ i mål. Du är kommunikativ och relationsskapande, som bygger förtroende både internt och externt. Du har en strategisk höjd men samtidigt hands-on. Du trivs med att både tänka stort och leverera konkret.
Du behöver vara självgående och proaktiv. Du har ett starkt driv och förmåga att ta initiativ. Du ser vad som behöver göras och agerar.
Erfarenhet från techintensiva branscher eller arbete med indirekta kategorier som IT eller marknadsföring är meriterande.
Välkommen med din ansökan!
Vi tar emot ansökningar via denna annons och kommer hålla intervjuer löpande. Personligt brev behövs inte, men vi vill gärna att du bifogar CV och svarar på de frågor vi ställt nedan i samband med att du söker. Vi använder tester för att säkra objektiva bedömningar i samband med urval. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Bakgrundskontroll görs på slutkandidat.
Vi drivs av att hela tiden försöka göra saker bättre, på nya och annorlunda sätt. Vi ser oss själva som en avgörande del av Sveriges samhällsstruktur, eftersom vi vet att pålitlig uppkoppling är en viktig grundsten i dagens digitala värld.
Tre föddes som utmanare och är en organisation i ständig rörelse. Vi strävar efter att vara i framkant i allt vi gör. Vi är övertygade om att det är människorna och kulturen på Tre som är avgörande för vår utveckling.
När du startar din resa på Tre finns det oändliga möjligheter att växa och utvecklas med oss.
WE THINK LIKE CHALLENGERS - I en föränderlig värld, är vi på Tre nyfikna och ständigt öppna för nya lösningar. På Tre anpassar vi vägen framåt allt eftersom vi provar och lär oss vad som funkar bäst.
WE WORK LIKE CHAMPIONS - På Tre gör vi alltid vårt bästa. Vi känner ägandeskap för vår uppgift, sätter tydliga mål och håller fokus på det som gör mest nytta för affären.
WE ACT LIKE BUDDIES - På Tre är vi schyssta kollegor. Vi samarbetar med varandra över team och funktioner, vi bollar idéer, ger och tar emot feedback. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hi3G Access AB
(org.nr 556593-4899) Arbetsplats
Tre Jobbnummer
9483049