Senior Solution Owner AdTech
Professional Galaxy AB / Datajobb / Jönköping Visa alla datajobb i Jönköping
2026-02-18
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professional Galaxy AB i Jönköping
, Växjö
, Linköping
, Trollhättan
, Göteborg
eller i hela Sverige
Professional Galaxy är ett IT och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, utveckling, elektronik och mekanik konstruktion. Vi arbetar med seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och samhällskritiska projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
Professional Galaxy söker en Senior Solution Owner AdTech på uppdrag av vår klient.
Vi söker nu en Senior Solution Owner inom AdTech för ett konsultuppdrag hos vår kund, en global koncern och marknadsledande aktör inom produkter för skog, park och trädgård. Uppdraget är verksamhetskritiskt och innebär ett helhetsansvar för kundens AdTech-lösningar, med fokus på affärsvärde, regelefterlevnad och teknisk kvalitet.
Detta är ett konsultuppdrag och du blir anlitad som specialist för att stärka och vidareutveckla kundens AdTech-förmåga.
Om uppdraget Som Solution Owner ansvarar du för end-to-end-koordinering och leverans av AdTech-lösningar i nära samarbete med Service Manager - AdTech, Marketing, IT, Legal samt externa plattformsleverantörer.
Du driver roadmap och backlog för AdTech-området och säkerställer att affärsbehov, tekniska krav och compliance-krav prioriteras och balanseras på ett strukturerat sätt.
Huvudsakliga ansvarsområden:
Äga och utveckla AdTech-roadmap samt backlog, inklusive prioritering av affärs- och teknikbehov Vara huvudsaklig kontaktpunkt för verksamheten i frågor rörande AdTech-lösningar Ansvara för leverantörsrelationer, kontrakt, budget och licenshantering i samarbete med Service Manager Säkerställa att samtliga AdTech-lösningar uppfyller GDPR och interna dataskyddspolicys Leda workshops och kravinsamling samt facilitera prioriteringsdialoger Delta i och hantera större incidenter och problem inom AdTech-området ur ett affärsperspektiv Kommunicera status, risker och konsekvenser till verksamhet och ledning Följa upp och rapportera tjänsteprestanda, affärsvärde, risker och förbättringsmöjligheter Rollen innebär ett tydligt gränssnitt mellan affär och IT, där du säkerställer att lösningarna både möter affärens behov och uppfyller tekniska och regulatoriska krav.
Krav 5-10 års erfarenhet i en senior roll inom AdTech, digital marknadsföring eller närliggande område Djup förståelse för AdTech-plattformar såsom exempelvis Google Marketing Platform, Meta, LinkedIn, TikTok, Emplifi och Smartly Dokumenterad erfarenhet av GDPR, data privacy, webbanalys och consent management Stark erfarenhet av stakeholder management och leverantörsstyrning Erfarenhet av kontraktshantering, budgetansvar och licenshantering Förmåga att driva förbättringsarbete i komplexa tekniska och organisatoriska miljöer Erfarenhet av incident- och problemhantering i affärskritiska system Mycket god kommunikativ förmåga Flytande engelska och svenska i tal och skrift
Övrig information Arbetsmodell: På plats Uppdragsperiod: 2026-03-01 - 2026-12-31
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7256989-1849240". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Jönköping Centralstation (Buss) (visa karta
)
553 15 JÖNKÖPING Kontakt
Bhavana Repal bhavana.repal@progalaxy.se 0723263303 Jobbnummer
9750676